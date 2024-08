Tour de France femmes : Justine Ghekiere remporte la 7e étape, Niewiadoma reste en jaune

La Belge Justine Ghekiere a remporté la 7e et avant-dernière étape du Tour de France féminin, en s'imposant en solitaire au sommet de la montée du Chenaillon au Grand-Bornand devant la Française Maeva Squiban et la Néerlandaise Demi Vollering, samedi.

La Polonaise Katarzyna Niewiadoma conserve son maillot jaune de leader

La Polonaise Katarzyna Niewiadoma, 4e, a conservé son maillot jaune de leader à la veille de la dernière étape qui proposera près de 4.000 mètres de dénivelé positif, avec l'ascension du col du Glandon avant l'arrivée finale au sommet de l'Alpe d'Huez. Ghekiere, leader de la formation AG Insurance-Soudal et qui a signé la deuxième victoire de sa carrière chez les professionnelles, en a profité pour conforter son maillot à pois de leader du classement de la montagne.

La Française Evita Muzic, régionale de l'étape, a pris la 5e place devant sa compatriote Juliette Labous (8e). Vainqueure la veille à Morteau et deuxième du classement général au départ de l'étape, la Bretonne Cédrine Kerbaol a lâché quelques secondes dans le final pour finir en 18e position de l'étape. Elle pointe désormais en troisième position derrière Niewiadoma et la Néerlandaise Puck Pieterse à 37 secondes de la Polonaise. Un groupe de six coureuses s'est détaché à la mi-course pour créer assez rapidement un écart supérieur à cinq minutes. Parmi elles, figuraient, outre Ghekiere, la Néerlandaise Marianne Vos (maillot vert du classement par points).

La Belge a placé son attaque décisive à 13 kilomètres de la ligne. Demi Vollering, présentée comme la grande favorite de l'épreuve au départ lundi à Rotterdam mais reléguée jeudi à la 10e place après une chute, a tenté d'attaquer, en vain, à deux reprises dans le final. Grâce aux bonifications de sa troisième place, elle reprend toutefois quatre secondes, et pointe à 1 min 15 secondes de Niewiadoma avant l'étape reine de dimanche.