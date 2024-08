Tour de France femmes : la Française Cédrine Kerbaol remporte la 6e étape du Tour de France

La Française Cédrine Kerbaol a remporté en solitaire le 6e étape du Tour de France femmes, vendredi à Morteau (Doubs) et s'installe à la 2e place du classement général, à 16 secondes de la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. Vainqueure du Tour l'an passé, la Néerlandaise Demi Vollering, victime d'une chute impressionnante jeudi, s'est rassurée en terminant 12e dans le même temps que Niewiadoma, à 21 secondes de Kerbaol. Le Tour de France bascule ce week-end dans les Alpes pour ses deux dernières étapes où la course devrait se jouer.

Première Française à s'imposer sur le Tour depuis la renaissance de la compétition en 2022

La jeune Bretonne (23 ans) est la première Française à s'imposer sur la route du tour depuis la renaissance de la compétition, en 2022. Avant elle, il faut remonter à Jeannie Longo, en 1989, pour retrouver trace du dernier succès d'une coureuse locale sur l'une des préfigurations de cette compétition. La leader de l'équipe allemande Ceratizit, maillot blanc de la meilleure jeune l'année dernière, a bâti son succès en attaquant au sommet de la dernière des cinq difficultés du jour, la côte des Fins, à 15 kilomètres de la ligne.

Un groupe de 18 coureuses, parmi lesquelles la Néerlandaise Marianne Vos, avait animé le début de l'étape, en attaquant après 40 km de course sans toutefois pouvoir créer un écart suffisant sur le peloton avant les dernières difficultés. Le peloton, sous l'impulsion de Juliette Labous qui a accéléré devant son fan club, a repris les dernières échappées à 16 kilomètres de la ligne, dans l'ultime difficulté du jour, avant le grand numéro signé Kerbaol.

Le sprint du peloton des favorites, arrivé 21 secondes après Kerbaol, a été réglé par Vos. Les Françaises Juliette Labous et Evita Muzic ont terminé respectivement 9e et 10e, sans effet sur leur position au classement général où Labous pointe toujours à la 5e position (à 56 secondes de Niewiadoma) et Muzic 11e à 1:21. Vollering reste 9e, à 1 mn 19 sec à la maillot jaune polonaise.