Tour de France 2023 : suivez la seconde étape, la plus longue de l'édition

Le premier maillot jaune de cette 110ème édition du Tour de France est britannique ! Adam Yates s’est imposé samedi à Bilbao, lors de la première étape de la Grande boucle, en devançant son frère Simon. Ce dimanche, les coureurs restent dans le Pays basque pour la seconde étape entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sebastien. D'une distance de 208 kilomètres, c'est la plus longue étape de cette grande boucle 2023 qui reprend le tracé d’une célèbre classique.

"Une grosse bataille"

La classica San Sebastian, la course la plus connue ici au Pays basque, se dispute juste après le Tour de France, le dernier week-end de juillet. C’est la classique des grimpeurs avec ses cols et notamment le terrible Jaizkibel avec 8 kilomètres à plus de 5%. Tony Gallopin l’a déjà pratiqué puisqu’il a gagné cette classica en 2015. "C'est toujours spécial de rouler là. Je connais bien le Jaizkibel, après on le monte dans un sens qu'on empreinte assez rarement. Normalement, on le descend par là, avec un final explosif, à suspense. Ça va être une belle étape", se réjouit-il au micro d'Europe 1.

Au palmarès aussi un certain Julian Alaphilippe qui aura à cœur de se rattraper après sa déception de la première étape ce samedi. Mais attention, le Jaizkibel est assez loin de l’arrivée, à 16 kilomètres. Compliqué pour un homme seul, Thibaut Pinot imagine plutôt un peloton réduit se jouer la gagne sur le front de mer de Saint-Sébastien. "Ça va être une grosse bataille. Après, je m'attends à un groupe un peu plus nombreux. Je pense qu'il peut y avoir une cinquantaine de coureurs au sprint. Je pense que Mathieu van der Peol, Wout van Aert et même Pedersen sont les grands favoris [ce dimanche]", indique le coureur français de l'équipe Groupama-FDJ. La dernière fois que le Tour a fait étape à Saint-Sébastien, c’était en 1992 et c’était un français qui s’était imposé… Dominique Arnould.

L'Equatorien Carapaz abandonne

Le cycliste équatorien Richard Carapaz, victime d'une chute lors de la première étape du Tour de France samedi dans une boucle autour de Bilbao, a décidé de se retirer du Tour, a annoncé plus tard dans la soirée son équipe EF-Education. "Richard Carapaz ne sera pas aligné au départ de la deuxième étape du Tour de France (samedi) après qu'un scanner a révélé une petite fracture de sa rotule gauche", a indiqué EF-Education dans un communiqué. "Il a également eu besoin de trois points de suture pour recoudre ce même genou."

Lauréat du Giro 2019, le leader de l'équipe EF-Education s'était accroché pour terminer l'étape après une chute à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée dans la descente de la côte de Vivero, pointant à l'arrivée avec un quart d'heure de retard sur le vainqueur du jour, le Britannique Adam Yates.

C'est le deuxième abandon du jour après celui de l'Espagnol Enric Mas, un autre prétendant au podium, pris dans la même chute que le champion d'Equateur. Contrairement à Carapaz;, le cinquième du Tour 2020 n'est pas remonté en selle, souffrant "d'une forte douleur à l'épaule droite", selon son équipe Movistar, qui l'a conduit vers un hôpital.