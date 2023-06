Tour de France 2023 : Alaphilippe, Gaudu, Pinot... Les Français à suivre de près

Ils seront les chouchous sur les routes de France. Les coureurs français s'apprêtent à prendre le départ de l'épreuve de cyclisme la plus attendue de l'année, le Tour de France, ce samedi 1er juillet depuis Bilbao en Espagne. Les passionnés de vélo n'attendent que le triomphe d'un de leurs compatriotes, même si la lutte pour le classement général semble être l'affaire du Danois Jonas Vingegaard et du Slovène Tadej Pogacar, les deux grands favoris de la Grande Boucle.

Ils sont en tout cas quelques-uns à pouvoir porter haut les couleurs tricolores, selon Richard Virenque, ancien coureur français, porteur à sept reprises du maillot à pois du meilleur grimpeur et consultant d'Europe 1 pour le Tour de France.

Julian Alaphilippe, de retour après une édition 2022 manquée

En premier chef, Julian Alaphilippe (Soudal Quik-Step), un nom bien connu des amateurs de la Grande Boucle et qui fera son retour après une édition 2022 manquée. "L'année passée, il n'avait pas participé au Tour avec son maillot de champion du monde. Je crois qu'il attend avec impatience d'arriver sur ce Tour", convient celui qui a remporté sept étapes dans sa carrière. Il espère que Julian Alaphilippe "aura les jambes pour pouvoir s'exprimer. Avec lui, on peut s'attendre à des victoires d'étapes", pronostique Richard Virenque. Celui qui a déjà porté le maillot jaune à 18 reprises visera par exemple la première étape qu'il "adore" déjà.

David Gaudu, auteur d'un "super début de saison"

Le consultant d'Europe 1 met également en avant David Gaudu (Groupama-FDJ), 4e lors de la dernière édition du Tour et qui veut "viser le top 3" cet été. Il est l'auteur d'un "super début de saison", selon Richard Virenque. "C'est un coureur qui n'arrête pas de progresser. Pour le classement général, il faudra compter sur lui", affirme-t-il, malgré une contre-performance du grimpeur de 26 ans lors du dernier Dauphiné, il y a trois semaines. Une contre-performance qui ne remet "pas vraiment" en cause ses chances. "Aux championnats de France (le week-end dernier), il m'a rassuré. Je pense que l'ambiance du Tour va le transcender", appuie l'ex-coureur, soulignant que son équipe peut "briller sur le Tour" avec notamment dans ses rangs Valentin Madouas, le nouveau champion de France.

Thibaut Pinot prêt à faire vibrer une dernière fois les Français

S'il est un coureur français qui sera particulièrement scruté cette année, c'est bien Thibaut Pinot. Cet autre grimpeur de l'équipe Groupama-FDJ a fait vibrer les fans français depuis son premier Tour de France, en 2012, et va disputer sa dixième et dernière Grande Boucle cet été à 33 ans. "Il est capable de sortir de très belles étapes de montagne, comme il l'a fait au Tour d'Italie cette année", relate Richard Virenque. "Si c'est son dernier Tour, il sera peut-être décontracté parce qu'il n'aime pas trop la pression. Et je pense qu'il est en forme parce qu'on l'a vu aussi aux championnats de France être aux avant-postes", souligne le consultant, notant également qu'il pourrait tirer profit de ce Tour très montagneux, avec huit étapes dans les sommets.

Bardet, Martin, Laporte... Ces autres coureurs à suivre de près

Côté français également, Romain Bardet (DSM) peut tirer son épingle du jeu, d'après l'ancien coureur tricolore. "Il apprécie le Tour, il a fait de belles choses dont des podiums (2e en 2016, 3e en 2017) et un maillot à pois (2019). Ce Tour est très montagneux, donc il faudra compter sur lui au classement général", avance Richard Virenque, évoquant "une valeur sûre du cyclisme français".

D'autres coureurs tricolores seront particulièrement suivis par le consultant d'Europe 1, à l'image de Guillaume Martin (Cofidis), lui aussi une valeur sûre du cyclisme hexagonal et "toujours aux alentours des dix premiers au classement général. Il est là, patient, pour pouvoir essayer de remporter une étape". Enfin, l'ex-grimpeur tricolore place ses espoirs en Christophe Laporte (Jumbo-Visma), le seul Français qui avait glané une étape l'an dernier. "Cette année, il a fait un beau début de saison et il a pris de la grandeur dans l'équipe Jumbo qui vient aussi pour gagner le Tour. Il peut espérer pourquoi pas gagner une étape, et se mettre au service de Vingegaard pour le maillot jaune."

Tous les coureurs français espéreront briller sur les routes de France cet été, et faire perdurer une statistique en cours depuis 2000 : lors de chaque édition, au moins un cycliste tricolore s'est toujours imposé sur l'une des étapes de la Grande Boucle.