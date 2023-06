«Je me suis complètement reconverti dans mon rôle de capitaine de route» : les confidences de Tony Gallopin avant le Tour de France

INTERVIEW

À 35 ans, Tony Gallopin va participer à son 11e Tour de France. Le natif de Dourdan, dans l’Essonne, a fait rêver, depuis plus d’une dizaine d’années, des millions de Français sur les routes de la Grande Boucle, lors d’un mois qu’il affectionne tout particulièrement. Vainqueur d’une étape et porteur du mythique maillot jaune en 2014, le coureur de la Trek-Segafredo a écourté de nombreuses siestes estivales par le tranchant de ses attaques. Cette année, malgré sa quatrième place aux championnats de France, une preuve qu’il est en grande forme, le Français a revu ses ambitions à la baisse.

"Moi, personnellement, je n'ai plus réellement d'ambitions. La forme, elle est toujours, plus ou moins, bonne. C'est juste que maintenant, je me suis complètement reconverti dans mon rôle de capitaine de route. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je participe au Tour de France cette année. Je fais bien mon travail en tant qu'équipier, je suis toujours là pour soutenir mes leaders", a déclaré Tony Gallopin au micro d’Europe 1. "Je sais ce qui m'attend sur le prochain Tour de France, aider mes coéquipiers, que ce soit pour les sprints avec Mads Pedersen et en montagne pour Mattias Skjelmose ou Giulio Ciccone", a-t-il ajouté.

Justement, ce rôle de capitaine de route, coureur expérimenté qui enseigne aux jeunes les rudiments de la course, lui sied à merveille. "J'ai eu de très belles années où j'ai eu beaucoup d'ambitions personnelles. Il y a quatre ans, j'ai eu des déceptions sportives, j'ai compris que je commençais à avoir du mal à performer au plus haut niveau. Finalement, au lieu de continuer à m'obstiner à vouloir faire des résultats, j'ai eu cette opportunité de venir chez Trek-Segafredo en étant capitaine de route. De pouvoir travailler pour de jeunes leaders, ça m'a plu, je suis épanoui et je suis très bien dans ce rôle-là", a expliqué le quatrième du dernier championnat de France.

Plusieurs cartes pour la Trek-Segafredo

Si le coureur de 35 ans ne nourrit pas d’ambitions personnelles, l’équipe Trek-Segafredo aura plusieurs cartes pour performer sur les routes de la Grande Boucle. "Mattias Skjelmose a prouvé de belles choses, il a remporté le Tour de Suisse, il vient de remporter le championnat du Danemark. Il est en super forme, il est clair qu'il va être l'un des fils rouges de l'équipe. J'ai fait beaucoup de courses avec lui depuis le début de la saison. Je suis beaucoup à son soutien et je vais l'épauler durant trois semaines", a expliqué le coureur de la formation américaine.

En parlant de Mattias Skjelmose, vainqueur du Tour de Suisse devant Juan Ayuso et Remco Evenepoel, Tony Gallopin estime qu’il incarne parfaitement la nouvelle génération, le cyclisme moderne. "Il a beaucoup confiance en lui. Il ne laisse rien de côté, il ne laisse rien au hasard. C'est agréable de l'avoir comme coéquipier. Il sait tout faire, il sait frotter (ndlr : se faufiler dans le peloton), rouler, sprinter et grimper. C'est un super talent et quand on a des leaders comme ça, ça nous facilite les choses", a rapporté Gallopin au micro d’Europe 1. Son éclosion intervient au même moment que l’évolution du cyclisme mondial.

"Il y a une grosse évolution depuis quatre ans. Le talent est toujours là, mais les choses ont évolué du côté du professionnalisme. La façon de courir a aussi évolué. J'ai fait des classiques à une période où les coureurs étaient très attentistes, on attendait le dernier mont, la dernière côte. Maintenant, c'est assez impressionnant, la course se décante à 100 voir 150 kilomètres de l'arrivée. Sur des courses à étapes, ils attaquent, ils gagnent toutes les étapes, le classement général", a rapporté Gallopin.

"J'apprends énormément de choses au quotidien"

Celui qui entame sa 16 saisons chez les professionnels continuent d’apprendre des choses avec ces jeunes qui ont parfois 15 ans de moins que lui : "J'apprends énormément de choses au quotidien. Niveau entraînement, niveau récupération, niveau nutrition, ils en savent beaucoup plus que moi. Maintenant, la balance à table, c'est devenu quelque chose de courant alors que je n’avais jamais pesé un gramme de nourriture. Désormais, ils ont l'habitude de faire ça."

Ce qui est sûr, c’est que ce Tour de France 2023 promet d’être spectaculaire. "Ça va être un super Tour de France, il y a beaucoup d'étapes ouvertes. Je pense que sur le papier, il y a tout ce qu'il faut, pour que ce soit un Tour de France magnifique."

Concernant le podium, le Français s’est lancé dans un pronostic. "Pogacar, Vingegaard et Skjelmose". Rendez-vous dans trois semaines pour savoir si le natif de Dourdan est un excellent parieur.