Alpe d'Huez, podium en 2014... Thibaut Pinot et le Tour de France en cinq dates

Je t’aime, moi non plus. L’histoire d’amour entre Thibaut Pinot et la Grande Boucle est tortueuse, remplie d’amour, mais aussi de haine. En neuf participations, le Franc-Comtois a abandonné à quatre reprises et bien souvent, lorsqu’il allait au bout, c’était pour accomplir de grandes choses. Voici les cinq dates marquantes de la carrière de Thibaut Pinot sur le Tour de France.

Victoire d’étape à Porrentruy en 2012

Alors qu’il était le plus jeune coureur du Tour de France 2012, le Français Thibaut Pinot, qui courrait pour l’équipe FDJ - BigMat, a remporté la huitième étape après être arrivé en solitaire dans la ville suisse de Porrentruy. Pinot, qui était âgé de 22 ans, a signé la première victoire française dans ce Tour de France 2012. Thomas Voeckler, Pierre Rolland et Pierre Fédrigo remporteront d’autres étapes durant cette Grande Boucle. Ce jour-là, le jeune Franc-Comtois a devancé de 26 secondes le premier groupe des favoris, réglé par l'Australien Cadel Evans, vainqueur sortant du Tour.

"Au briefing, ce n'était pas prévu. J'avais la consigne de rester avec les leaders. J'ai désobéi. J'ai vu que ça pétait, que c'était la guerre. Cela faisait un moment que j'avais coché cette étape. Il y avait des chances que ça aille au bout. Dans le final, j'avais encore du jus, j'étais porté par le public. C'est sûr que ça aide. Je ne sentais plus mes jambes à la fin, j'avais des frissons. Jamais je n'aurais pensé gagner une étape du Tour cette année", avait déclaré Thibaut Pinot après son succès en Suisse.

Avant cette victoire sur le Tour de France, Thibaut Pinot n’avait jamais gagné lors d’une course de grande envergure. Cette victoire et sa 10e place au classement général final l’ont immédiatement placé comme un potentiel successeur de Bernard Hinault, surnommé "le Blaireau".

Troisième du Tour de France en 2014

Sûrement son Tour de France le plus abouti. Tout au long de cette Grande Boucle, le Français fait preuve d’une grande régularité et passe entre les gouttes des multiples abandons des grands favoris comme Christopher Froome et Alberto Contador. Thibaut Pinot est le deuxième meilleur coureur de ce Tour en montagne et il se heurte à l’Italien Vincenzo Nibali qui est dans la forme de sa vie. À la lutte pour une place sur le podium avec Jean-Christophe Péraud et Alejandro Valverde, il finit troisième de ce Tour de France et repart avec le maillot blanc de meilleur jeune dans ses valises.

"L'objectif au départ, c'était le top 10, mais au vu de mes jambes, je devais faire mieux et le maillot blanc devait venir ensuite si j'y arrivais. J'aime attaquer, me faire plaisir dans les cols, c'est ma façon de courir. Pour moi, c'est ça le vrai vélo. Il faut savourer ce podium", avait déclaré Thibaut Pinot à l’arrivée sur les Champs-Élysées. Le Franc-Comtois et Jean-Christophe Péraud sont devenus les premiers coureurs français à terminer sur le podium depuis Richard Virenque en 1998.

Victoire d’étape à l’Alpe d’Huez en 2015

Présenté, à juste titre par rapport à son potentiel, comme l'espoir français numéro un dans les grands tours, Thibaut Pinot a suivi un parcours douloureux dans ce Tour 2015. Le protégé d'Yvon Madiot a eu le grand mérite de persévérer après son chemin de croix de la première semaine : la grave chute de son coéquipier William Bonnet, les pépins mécaniques et les ennuis de santé.

Pinot s'est présenté au pied des premiers cols avec un handicap de plus de huit minutes au général. Victime de la chaleur, un élément météo qu'il n'aime guère, il a reculé encore dans les Pyrénées et a dû changer de stratégie en choisissant de se fixer sur un succès d'étape. Le Français était tout proche de s’imposer à Mende, mais il a failli dans sa tâche, en se lançant dans un duel de coq avec Romain Bardet. Les deux Français se sont observés, beaucoup trop et ont laissé la victoire au Britannique à Steve Cummings.

Sa réaction victorieuse à L'Alpe d'Huez a sauvé son Tour. "Je finis plutôt bien, j'ai pris de la caisse par rapport aux autres années, c'est du positif pour la suite de ma carrière", avait estimé Pinot.

Victoire d’étape au Tourmalet en 2019...

Un jour resté dans les mémoires. Un Thibaut Pinot dans la forme de sa vie lève les bras devant le gratin du peloton au sommet du Tourmalet. Cette arrivée au sommet lui trottait dans la tête depuis son débours chronométrique à Albi quelques jours auparavant. Pinot, cinq lettres, omniprésentes sur le bitume des 19 kilomètres de la montée du Tourmalet, semblaient gravées sur les pentes de ce géant pyrénéen.

Le public était en folie derrière le Franc-Comtois, happé par le rêve d’entendre la Marseillaise dans le ciel de Paris. Au soir de cette 14e étape du Tour de France 2019, Thibaut Pinot pointe à la 6e place du classement général, à 1’10’’ de Geraint Thomas et sa forme ascendante laisse envisager de grandes choses.

...avant un abandon la même année

Pour les gens comme nous, les rêves n’existent pas. Cette 19e étape du Tour de France 2019 est encore un jour noir pour le cyclisme français. Tout le monde le sait, c’est lui qui file vers la victoire finale sur ce Tour de France, il est un cran au-dessus de tout le monde. Dans l’une des premières difficultés de la journée, Pinot se porte à la hauteur d’une voiture médicale pour y être soigné. Mais rien n’y fait. Il se fait distancer par le groupe des favoris et s’envole avec lui, le rêve de trouver un successeur à Bernard Hinault.

En larmes, le Franc-Comtois met pied-à-terre au 36e kilomètres de cette maudite étape. Au même moment, c’est la France qui pleure avec lui. Selon un communiqué de son équipe, la Groupama-FDJ, Pinot souffrait d'une lésion musculaire à la cuisse gauche après un coup reçu lors de la 18ème étape du Tour de France. En plus, selon ses directeurs sportifs, ils avaient une douleur importante et des difficultés à marcher.

Le coup de massue sera total quelques heures plus tard, lorsque Julian Alaphilippe perd son maillot jaune au profit d’Egan Bernal. Sans la fougue de Pinot et la combinaison dorée d’Alaphilippe, le Tour de France perd clairement de sa saveur et pour de nombreux Français, il s’arrête au sommet du Col de l’Iseran.