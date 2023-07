Tour de France 2023 : un parcours de 3.404 kilomètres très montagneux qui visitera les cinq massifs

La 110e édition du Tour de France, qui part samedi de Bilbao, passera par les cinq massifs de l'Hexagone lors de 21 étapes, pour une distance totale de 3.404 kilomètres. Ce sera le 25e départ de l'étranger de la Grande Boucle, qui visitera ensuite six régions et 23 départements de France. Elle franchira dans l'ordre les Pyrénées, le Massif central, avec notamment l'ascension inédite depuis 35 ans du Puy de Dôme, le Jura, les Alpes - où le Col de la Loze (2.304 m) sera le toit de cette édition - et les Vosges.

Sur les 21 étapes, il y aura huit étapes de plaine, quatre étapes accidentées, huit étapes de montagne avec quatre arrivées en altitude (Cauterets-Cambasque, Puy de Dôme, Grand Colombier et Saint-Gervais Mont-Blanc) et un contre-la-montre individuel. S'y ajoutent deux journées de repos. La première étape à Bilbao samedi apparaît déjà comme un objectif pour Julian Alaphilippe. "Le parcours me correspond bien et j'ai travaillé dur pour arriver en forme dès ce début de Tour", indique celui qui a déjà porté à 18 reprises le maillot jaune mais qui a manqué l'édition précédente en raison d'une blessure.

"Le Tour est tellement piégeux"

Pour Richard Virenque, ancien coureur tricolore et consultant Europe 1 pour le Tour de France, au-delà de l'aspect physique, les coureurs devront parfois compter sur un petit coup de pouce du destin. "Le Tour est tellement piégeux. Il faut être très, très vigilant dès la première étape et avoir aussi le facteur chance. Parce que vous avez beau avoir les jambes, si vous n'avez pas la chance avec vous, ça peut être compliqué", analyse-t-il.

L'année dernière, seul Christophe Laporte avait décroché une victoire d'étape dans la délégation française. C'était à Cahors à deux journées de la fin. Depuis 2000, jamais une Grande Boucle ne s'est achevée sans qu'au moins un coureur tricolore ne franchisse en premier la ligne d'arrivée.