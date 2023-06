Tour de France 2023 : pourquoi Pogacar et Vingegaard sont les deux grands favoris, selon Virenque

Qui pour succéder au Danois Jonas Vingegaard ? C'est ce samedi que 176 coureurs - dont le vainqueur de l'an passé - prennent le départ du Tour de France 2023 depuis Bilbao, en Espagne. Une Grande Boucle très montagneuse cette année, dixit le directeur de la compétition Christian Prudhomme, avec pas moins de huit étapes en montagne. Selon Richard Virenque, consultant d'Europe 1 pour la Grande Boucle, deux cyclistes partent avec une longueur d'avance sur la concurrence : le tenant du titre Jonas Vingegaard (UAE) et le double vainqueur slovène (2020 et 2021), Tadej Pogacar (Jumbo-Visma).

Vingegaard "est là pour gagner"

Celui qui fut la surprise l'été dernier en remportant son premier Tour de France a toutes les chances de rééditer sa performance, analyse Richard Virenque. "Je pense qu'il en est capable, il nous a montré de quoi il était fait depuis le début de saison", affirme l'ancien cycliste français. "À toutes les courses auxquelles il participe, il est là pour gagner. Il a passé un hiver très studieux et il se lance pour essayer de gagner un deuxième Tour de France."

En l'absence du Slovène Primoz Roglic, vainqueur au Giro, le Danois fera face à un autre rival slovène, Tadej Pogacar. Ce dernier "a gagné le Tour avant (Vingegaard), il était son adversaire numéro 1. Il va y avoir une vraie rivalité entre ces deux hommes-là", avertit l'ex-grimpeur tricolore, se remémorant le scénario de l'édition précédente. "Pogacar avait perdu le Tour l'année passée sur une erreur, il avait oublié de s'alimenter et il avait eu un coup de fringale. Ce jour-là, Vingegaard avait pris la tunique jaune et ne l'avait plus lâché jusqu'à Paris. Je crois que ces deux hommes-là vont se courir derrière, il va y avoir un vrai duel."

Les équipes UAE et Jumbo-Visma vont se rendre "coup pour coup"

Au-delà d'une rivalité entre deux coureurs, il s'agira d'une confrontation directe entre deux équipes, la Jumbo-Visma de Vingegaard et UAE Emirates de Pogacar. "Ces grosses formations vont avoir la mainmise sur le classement général. Mais on se souvient que l'équipe Jumbo ne table pas uniquement sur le maillot jaune, mais aussi le maillot vert, donc elle court pour plusieurs classements. Ce n'est pas le cas de l'équipe de Pogacar qui va courir uniquement pour la gagne", note Richard Virenque.

Et pour cela, la formation UAE peut capitaliser sur un Tour de France très montagneux, puisqu'elle dispose de coureurs spécialistes des sommets. "L'équipe de Pogacar va être avantagée, mais Vingegaard a aussi le gabarit du grimpeur, donc il lui faudra des équipiers" à la hauteur, nuance le consultant d'Europe 1, soulignant également la stratégie des autres formations. "Il y a l'entente des adversaires avec d'autres équipes. Certaines peuvent s'allier entre elles pour en battre d'autres. Mais en tout cas, deux formations vont s'observer et ce sera du coup pour coup", certifie l'ancien coureur français.

Une potentielle surprise Egan Bernal ?

Outre les deux grands favoris du Tour de France, Richard Virenque braque les projecteurs sur le lauréat de l'édition 2019, le Colombien Egan Bernal (Ineos), qui fera son retour après son grave accident en début de saison 2022. Le grimpeur pourrait tirer vers le haut sa formation, orpheline de son leader Geraint Thomas qui a choisi de faire l'impasse après sa deuxième place au dernier Giro.

Le coureur colombien pourrait "orchestrer" le duel entre Vingegaard et Pogacar, selon Richard Virenque. "On se souvient qu'il avait dépossédé un certain Julian Alaphilippe pour gagner le Tour. Il revient de chutes. Est-ce qu'il pourra retrouver le niveau qu'il avait connu avant ?", s'interroge le consultant d'Europe 1, qui n'oublie pas non plus les chances françaises sur cette Grande Boucle. Julian Alaphilippe, David Gaudu ou encore Thibaut Pinot, qui disputera ses dernières étapes cet été, ont les moyens de briller selon l'ancien coureur tricolore.