Cyclisme : Thibaut Pinot sélectionné pour un dernier Tour de France

Un dernier Tour de France avant la quille : Thibaut Pinot a été retenu mardi par son équipe Groupama-FDJ pour un ultime tour de piste sur les routes qui l'ont rendu si populaire, avant de raccrocher en fin de saison. Ce sera la dixième fois que le Franc-Comtois de 33 ans participera à la Grande Boucle, qui partira le 1er juillet de Bilbao. Son meilleur résultat reste une troisième place en 2014. Le sprinteur Arnaud Démare n'a en revanche pas été sélectionné.

"C'est un choix purement sportif. La course et le terrain ont parlé. Ce fut une sélection difficile à établir, notamment la décision de ne pas retenir Arnaud Démare. Je comprends et j'entends sa déception", a déclaré le manager de l'équipe Marc Madiot à l'AFP.

Une participation pas forcément prévue

Alors que chaque équipe sera constituée de huit coureurs, Groupama-FDJ en a retenu cinq pour l'instant : le leader David Gaudu, Thibaut Pinot, mais aussi Valentin Madouas, le Luxembourgeois Kevin Geniets et le Suisse Stefan Küng. La présence de Pinot va ravir les très nombreux fans du grimpeur de Mélisey qui retournera une dernière fois sur les routes sur lesquelles il avait brillé de mille feux en 2019 avant de devoir abandonner, touché à la cuisse.

En début de saison, il n'était pas forcément prévu que Pinot dispute un dernier Tour de France. Pour son ultime saison, il voulait privilégier le Tour d'Italie dont il a pris la cinquième place du général en mai. Mais il a affiché une telle forme sur la fin du Giro que son équipe a estimé qu'il avait toute sa place dans l'effectif, d'autant qu'il souhaitait lui-même participer à la grande messe de juillet. "Je suis très heureux de faire mon dernier Tour de France. Avec la forme que j'avais et sortant du Giro et la forme que j'ai toujours 15 jours plus tard, ça aurait été vraiment frustrant de pas faire partie de cette équipe", a commenté Pinot.

"J'espère faire le plus beau Tour de France possible et avoir les jambes que j'avais lors de la dernière semaine du Giro", a ajouté le Franc-Comtois qui est actuellement en stage à La Cluzaz où il en profite pour reconnaître certaines étapes alpestres.

Pinot épaulera Gaudu

Au Tour de France, son rôle sera d'épauler David Gaudu, quatrième l'an dernier et qui a montré des signes de faiblesse au Dauphiné la semaine dernière (30e). Mais pas seulement. "On est dans une période où la course prend du mouvement, et assez souvent de loin. A cet égard, Valentin Madouas et Thibaut Pinot sont des atouts importants dans notre jeu", explique Marc Madiot. Si "Gaudu est le leader", insiste Madiot, "l'idée est d'aller modestement dans la direction pris par des équipes comme Ineos et Jumbo-Visma", qui alignent plusieurs coureurs capables de "peser sur la course".

"L'année dernière, on avait trois coureurs dans les quinze premiers (Gaudu 4e, Madouas 10e et Pinot 14e, NDLR). On va essayer d'accentuer cela encore", appuie le manager de Groupama-FDJ. Vainqueur de trois étapes du Tour de France, en 2012, 2015 et 2019, Pinot pourrait ainsi jouer sa carte sur certains jours, sachant qu'il avait été critiqué l'an dernier pour ne avoir été d'une grande assistance pour Gaudu.

Démare "écoeuré"

Si Pinot peut se réjouir, la non-sélection de Démare constitue une énorme déception pour le sprinteur picard aux 93 victoires. Il n'avait déjà pas disputé le Tour en 2022 mais était optimiste de pouvoir y retourner cet été. L'hypothèse avait donné lieu à un psychodrame au sein de l'équipe cet hiver lorsque Gaudu a affirmé sur les réseaux sociaux ne pas vouloir de Démare sur la Grande Boucle, avant de s'excuser. Hors du coup en début de saison, Démare avait retrouvé la forme récemment en remportant une étape des Boucles de la Mayenne et la Brussels Classic.

"Je suis en colère, écœuré car j'ai travaillé pour", a déplore Démare dans le journal L'Equipe. "Je comprends qu'il soit amer avec moi, a réagi Madiot. Je n'ai rien à lui reprocher, c'est un coureur exemplaire." "C'est un choix qui m'a déchiré mais je suis en situation de devoir constituer la meilleure équipe possible", a ajouté le manager qui dit "assumer". "Ce n'est ni Pinot ni Gaudu qui décident de la composition de l'équipe au Tour de France, c'est moi", a-t-il insisté.