Tour de France : vainqueur, étapes, primes «exceptionnelles»... Les dotations de l'édition 2023

En plus des traditionnels maillots et des points à ravir lors de chaque étape, les 176 coureurs engagés sur le Tour de France peuvent décrocher le gros lot lors de l'édition 2023. Comme le détaillent les organisateurs de la course, une dotation globale de 2,3 millions d'euros est débloquée cet été. Elle sera attribuée aux équipes et aux coureurs qui se seront illustrés sur les routes de France. Qui plus est, cette dotation globale est légèrement rehaussée par rapport à l'année dernière, puisqu'elle avoisinait les 2,28 millions d'euros en 2022.

500.000 euros pour le grand vainqueur

Dans le détail, le prize money spécifiquement attribué aux coureurs classés s'élève très exactement à 1.138.800 euros, et il est plus ou moins important selon le classement général. Ainsi, le grand vainqueur de l'édition 2023 repartira avec 500.000 euros. Une deuxième place assure la somme de 200.000 euros, et une troisième place rapporte 100.000 euros.

Répartition des gains selon le classement général : 1er. 500.000 euros

2e. 200.000 euros

3e. 100.000 euros

4e. 70.000 euros

5e. 50.000 euros

6e. 23.000 euros

7e. 11.500 euros

8e. 7.600 euros

9e. 4.500 euros

10e. 3.800 euros

11e. 3.000 euros

12e. 2.700 euros

13e. 2.500 euros

14e. 2.100 euros

15e. 2.000 euros

16e. 1.500 euros

17e. 1.300 euros

18e. 1.200 euros

19e. 1.100 euros

20e à 160e. 1.000 euros

Il est à noter que le porteur du maillot jaune gagnera un bonus de 500 euros les jours où il courra avec cet attribut. Pour les maillots vert, à pois et blanc, un montant de 300 euros est mis en jeu.

Pour ces différents maillots, une prime est également attribuée à la fin de la compétition. Le meilleur sprinteur - maillot vert - et le meilleur grimpeur de l'édition 2023 - maillot à pois - glaneront 25.000 euros chacun, tandis que le meilleur jeune recevra un chèque de 20.000 euros.

>> LIRE AUSSI - Cyclisme : Thibaut Pinot sélectionné pour un dernier Tour de France

11.000 euros pour le gagnant d'une étape

Les cyclistes qui s'imposeront sur l'une des 21 étapes au programme cet été seront également récompensés. Celui qui s'adjugera une étape du Tour empochera la somme de 11.000 euros. Un coureur qui terminera à la deuxième place gagnera la moitié, soit 5.500 euros. Enfin, 2.800 euros viendront auréoler le troisième homme d'une étape.

Répartition des gains par étape : 1er. 11.000 euros

2e. 5.500 euros

3e. 2.800 euros

4e. 1.500 euros

5e. 830 euros

6e. 780 euros

7e. 730 euros

8e. 670 euros

9e. 650 euros

10e. 600 euros

11e. 540 euros

12e. 470 euros

13e. 440 euros

14e. 340 euros

15e à 20e. 300 euros

Enfin, les organisateurs mettent également en jeu des primes "exceptionnelles" tout au long du parcours. Le premier coureur à franchir le sommet du col du Tourmalet lors de la sixième étape remportera 5.000 euros, tout comme celui qui grimpera le sommet du col de la Loze en tête lors de la 17e étape.

Aussi, des coureurs seront honorés par un jury pour des aptitudes particulières. Le plus combatif du Tour recevra 20.000 euros à l'issue de la Grande Boucle. Et à la fin de chacune des trois semaines de course, le concurrent considéré comme le meilleur équipier se verra octroyer la somme de 3.000 euros.