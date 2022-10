Tour de France 2023 : «L'édition la plus montagneuse de l'histoire», se réjouit Christian Prudhomme

Un Tour de France pour les grimpeurs. L'édition 2023 de la Grande Boucle fera la part belle aux adeptes de la montagne. L'ensemble des massifs montagneux seront traversés par les coureurs. Avec un départ dans le Pays Basque, les cyclistes s'attaqueront aux Pyrénées, puis au Massif central, avant de se rendre les Alpes puis dans le Jura. Les Vosges seront le bouquet final du tracé.

"On dit un Tour pour les grimpeurs, mais il n'y a pas de Tour qui ne soit pas aux grimpeurs. Il faut forcément être bon en montagne pour gagner le Tour. La montagne est la géographie de la France", a toute de même nuancé Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, au micro d'Europe 1 Sport.

30 cols à grimper, un record

Un parcours qui fait donc la part belle aux grimpeurs. De quoi satisfaire certains coureurs Français comme Romain Bardet, David Gaudu ou encore Thibaut Pinot, tous adeptes de la montagne.

"Au total, 30 cols seront parcourus, c'est un record" pour une édition d'un Tour de France. "Ce sera l'édition la plus montagneuse de l'histoire", confirme le directeur du Tour dans Europe 1 Sport. "C'était ce qui était prévu pour 2019, mais des coulées de boue avaient empêché la tenue du tracé initial", ajoute ce dernier.

Avec huit étapes, la montagne sera donc le fil conducteur de cette édition 2023. Il y aura en plus de celles-ci quatre étapes accidentées, huit étapes de plaine pour les sprinteurs et finalement qu'un seul contre-la-montre individuel.

35 ans après, le retour du puy de Dôme

Ce Tour de France 2023 marquera aussi le retour du peloton dans au puy de Dôme. Un retour après 35 ans d'absence. Deux raisons majeures ont motivé ce choix. "D'abord la construction du train qui monte jusqu'au sommet du puy de Dôme. Et puis aussi il faut aussi une volonté politique exprimée, elle l'a été. Je voudrais exprimer ma gratitude aux élus qui ont permis ce retour du Tour au puy de Dôme", a tenu à saluer Christian Prudhomme.

Seule condition, aucun spectateur ne sera autorisé à s'installer sur les bords de route des quatre derniers kilomètres pour accéder au sommet. Mais pour le directeur de la Grande Boucle, "le jeu en vaut la chandelle. Le puy de Dôme, c'est la légende du Tour de France." Et pour cause, c'était cette route qui avait permis le duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor en 1964. "On a hâte de faire revivre la légende", a déclaré Christian Prudhomme au micro d'Europe 1 Sport.

Les Vosges avant Paris

Symbole d'un Tour aux accents montagneux, l'avant-dernière étape se disputera dans les Vosges, dernier massif traversé de l'édition 2023. "Il y avait la volonté de prolonger le suspense le plus longtemps possible", a justifié le directeur du Tour. Une dernière étape qu'il ne faudra donc pas négliger pour les coureurs. "Tout sera encore possible si l'écart entre le premier et le deuxième ne sera pas trop important", prévient déjà Christian Prudhomme.