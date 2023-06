Tour de France : distance, coureurs, dotations... Dix chiffres clés sur l'édition 2023

Les premiers coups de pédale de l'édition 2023 de la plus grande course de cyclisme du monde vont bientôt être donnés. C'est ce samedi 1er juillet que les coureurs du Tour de France s'élanceront depuis le Pays basque espagnol, pour rallier la célèbre avenue des Champs-Élysées de Paris le dimanche 23 juillet. À quelques jours du grand départ, Europe 1 se penche sur dix chiffres clés de cette nouvelle édition de la Grande Boucle, du nombre de kilomètres total à la dotation des cyclistes.

3.404 kilomètres

Les coureurs engagés devront rouler un total de 3.404 kilomètres pour achever ce Tour de France version 2023, détaillent les organisateurs. On est loin des 5.745 kilomètres de l'édition de 1926, le record pour une Grande Boucle, mais assez proche de la distance effectuée l'année précédente (3.350 kilomètres). Parmi les 21 étapes au programme cet été, la plus longue sera la deuxième entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien en Espagne (209 km), et la plus courte sera logiquement celle de Passy-Combloux le 18 juillet (22 km) puisqu'il s'agira du seul contre-la-montre du Tour.

176 participants

Ce Tour de France 2023 mettra aux prises 22 équipes de coureurs, dont la composition n'est pas encore connue pour toutes les formations. Au total, cela représente 176 coureurs qui prendront le départ en Espagne. Parmi ces 22 équipes, cinq sont françaises, à l'image de la formation Groupama-FDJ qui a déjà révélé sa sélection de cyclistes. Elle partira avec cinq coureurs tricolores, dont David Gaudu et Thibaut Pinot qui disputera le dernier Tour de France de sa carrière.

10e participation

Le 1er juillet prochain, le Français Thibaut Pinot participera à son 10e et donc dernier Tour de France de sa carrière. Beaucoup de fans de la Grande Boucle se souviennent de ses épopées, notamment en 2019 lorsque le coureur se battait pour la première place au classement général, avant d'être contraint à l'abandon après une 19e étape dantesque. En tout, le natif de Lure en Haute-Saône est monté sur la troisième marche du podium en 2014, remportant au passage le maillot du meilleur jeune. Il s'est également imposé sur trois étapes du Tour entre 2012 et 2022.

1985

Depuis 1985, le public français doit prendre son mal en patience. C'est en effet depuis cette date qu'un Français n'a plus remporté le Tour de France. Bernard Hinault s'illustrait alors pour la cinquième fois, égalisant une autre légende du cyclisme tricolore, Jacques Anquetil. En 2016, Romain Bardet avait terminé à la deuxième place du classement général, ce qui constitue la meilleure performance française de ces dernières années. Il est à noter toutefois que depuis 2000, un coureur tricolore s'est toujours imposé au moins une fois sur une étape de la Grande Boucle.

4 maillots distinctifs

Comme chaque année, les coureurs engagés sur le Tour de France pourront s'adjuger des maillots distinctifs. Ils sont au nombre de quatre et récompensent des coureurs aux profils différents. Le maillot jaune est porté par le leader du classement général. Le maillot vert est donné au premier concurrent du classement par points, qui se gagnent lors des sprints intermédiaires. Le maillot à pois récompense celui qui empoche le plus grand nombre de points dans les cols et côtes. Enfin, le maillot blanc salue le meilleur jeune de la compétition âgé de moins de 26 ans.

110e édition

Les 176 coureurs engagés vont prendre part le samedi 1er juillet à la 110e édition du Tour de France. En plus de 100 ans d'existence, la Grande Boucle a fortement évolué, avec des parcours qui démarrent parfois de l'étranger. Ce sera le cas cette année, avec un grand départ prévu à Bilbao.

8 étapes de montagne

Bien souvent les plus spectaculaires, les étapes de montagne seront au nombre de huit cet été. Ce sera "l'édition la plus montagneuse de l'histoire", s'était d'ailleurs réjoui le directeur du Tour de France Christian Prudhomme au micro d'Europe 1. Les cyclistes visiteront les cinq massifs de l'Hexagone, et quatre arrivées se feront en altitude : Cauterets-Cambasque (6 juillet), Puy de Dôme (9 juillet), Grand Colombier (14 juillet) et Saint-Gervais Mont-Blanc (16 juillet). Le col le plus haut qui sera gravi par les coureurs sera celui de la Loze, haut de 2.304 m et situé en Savoie.

12 nouvelles étapes

Le parcours de l'édition 2023 accueille 12 nouveaux sites ou villes-étapes, c'est-à-dire des lieux qui accueillent soit le départ, soit l'arrivée d'une course. C'est le cas par exemple de Bilbao, qui sera le théâtre du grand départ du Tour. On peut aussi noter la 16e étape qui se déroulera en Haute-Savoie, plus précisément de Passy à Combloux. Pour ces deux villes, ce sera une première en tant qu'étapes du Tour. Elles accueilleront d'ailleurs la seule et unique épreuve de contre-la-montre.

190 pays

Le Tour de France est l'un des évènements sportifs les plus suivis dans le monde. Cet été, l'édition 2023 sera retransmise dans 190 pays. Cela représente 100 chaînes de télévision mobilisées, dont 60 qui en assureront la couverture en direct. En France, Eurosport et France Télévisions se partagent les droits audiovisuels. Vous pourrez également suivre les coureurs sur Europe 1, avec des émissions spéciales autour des journalistes et consultants de la station.

500.000 euros

Le vainqueur du classement général du Tour de France 2023 empochera la somme de 500.000 euros. Un montant équivalent à celui de 2022, qu'avait décroché le lauréat danois Jonas Vingegaard. Les organisateurs mettent en jeu un total de 2,3 millions d'euros (2,282 million l'an passé) à destination des équipes et des coureurs. Enfin, selon Eurosport, un coureur qui s'adjugeait une étape du Tour remportait 11.000 euros. Au vu de la dotation globale assez similaire, ce montant devrait être équivalent cet été.