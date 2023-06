Tour de France : à Bilbao, c'est l'ébullition avant le départ de la Grande Boucle

Le Tour de France s'apprête à reprendre la route. Pour cette édition 2023, les premiers kilomètres se feront une nouvelle fois à l'étranger. Après le Danemark l'an dernier, c'est Bilbao, dans le Pays basque espagnol, qui accueille le départ du Tour. C'est la deuxième fois que le Pays basque espagnol accueille la Grande Boucle. La première, c'était en 1992, en plein règne de Miguel Indurain. Ici, à Bilbao, on ne croise pas des milliers de bicyclettes comme à Copenhague l'an dernier, mais les Basques ont un attachement viscéral au cyclisme.

Des moments particuliers

"Nous traversons 100 villes" explique Mikel, le coordinateur du Grand départ. "Je crois que c'est une fête pour le Pays basque et pour le Tour aussi", poursuit-il au micro d'Europe 1. Cette année, ils sont sept Basques à prendre la route. Parmi eux : Ion Izagirre. Le coureur de l'équipe Cofidis va passer à trois kilomètres de sa maison. Un moment forcément particulier. "La course la plus importante du monde, c'est ici, au pays basque. Et c'est très spécial pour moi", a-t-il jugé. Il y aura donc de l'émotion pour le début du Tour, mais pas seulement puisqu'avec dix cols répertoriés sur les deux premières étapes, ce grand départ basque est aussi annoncé comme l'un des plus durs de l'histoire.