Top 14 : «Il est là pour jouer», les supporters de Pau ravis du retour d'Hugo Auradou

Retour sur les pelouses pour Hugo Auradou. Le rugbyman français, toujours poursuivi pour viol en Argentine avec son collègue du XV de France Oscar Jegou, a rejoué en Top 14 samedi avec la Section Paloise, son club, face à l'USA Perpignan. Il était même titulaire pour effectuer ce retour qui n'a souffert d'aucune contestation, sur le terrain comme en tribune.

Des supporters palois venus en nombre

Au stade Aimé-Giral de Perpignan, les supporters palois venus en nombre étaient ravis de voir Hugo Auradou sur la pelouse. "Ce qui s'est passé, c'est son problème à lui. Je ne m'en mêle pas. S'il y a quelque chose, la justice fera (son travail). Je suis très contente qu'aujourd'hui, il soit sur le terrain", acquiesce une première fan au micro d'Europe 1.

"On est très contents de le voir parmi nous", embraye un deuxième supporter. "Il s'est passé ce qu'il s'est passé. La justice fera ce qu'elle a à faire. En attendant, c'est un joueur de rugby. Il est là pour jouer. S'il est en jambes, pourquoi pas le faire jouer."

"Certaines choses dans le rugby sont un peu tabou"

Plus globalement, la question du retour de l'international français irrite les fans de rugby car cela pourrait nuire à l'image de l'ovalie. Que ce soit dans les rangs perpignanais ou palois, au stade, on parle de sport et de rien d'autre. "Dans le rugby, on n'essaye de ne pas trop se mêler des affaires extérieures. On est là pour le sport avant tout, il y a certaines choses dans le rugby qui sont un peu tabou", concède une autre supportrice.

"On est là pour le sport, on n'est pas là pour savoir ce qui s'est passé à l'extérieur. Ça ne nous regarde pas", poursuit une autre fan de rugby. Pour le moment, Hugo Auradou est toujours mis en examen pour viol avec violence en réunion. L'affaire pourrait connaître son dénouement puisque le parquet de Mendoza en Argentine a déposé ce vendredi une demande de non-lieu en faveur du joueur palois.