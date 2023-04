Top 14 : Bordeaux-Bègles a retrouvé les crocs pour dompter le LOU à trois journées de la fin de la saison

Bordeaux-Bègles, sous-pression après son revers frustrant face au Racing 92, a retrouvé des couleurs pour dominer à l'usure Lyon (23-9) et se relancer dans la course à la qualification dimanche soir en clôture de la 23e journée de Top 14 Dans ce choc d'ambitieux en perte de confiance ces dernières semaines en championnat, l'UBB en voulait peut-être un peu plus que le LOU pour espérer encore dans sa saison pleine d'interférences.

L'affaire est d'autant plus belle pour les Girondins qu'elle survient après les revers secs de Toulon et de ce même Racing 92 samedi, qui ouvrent les perspectives pour rejoindre Toulouse et La Rochelle, déjà qualifiés. Quatrième à l'orée des trois dernières journées qui verra les Unionistes se rendre à Toulouse une semaine après sa demi-finale européenne au Leinster, puis à Toulon une semaine après la finale éventuelle des Varois en Challenge Cup, l'espoir est de mise, d'autant que Toulonnais et Racingmen se retrouveront lors de la pénultième journée.

Pour les hommes de Xavier Garbajosa, 6es à égalité de points avec le Racing 92 (7e) qui ont joué les yeux dans les yeux pendant une heure malgré une occupation et une possession moindre, c'est un quatrième revers de rang qui tombe au plus mal. Pourtant, rien ne laissait présager cette fin compliquée pour les visiteurs, certes orphelins de victoire en Gironde depuis près de 15 ans, mais encore à égalité au score à l'entame du dernier quart d'heure (9-9).

>> DÉCOUVRIR ICI - Montpellier, un champion du Top 14 au tapis

Tortue irrésistible

C'est le moment qu'a choisi l'UBB pour forcer son destin, avec un 50-22 magique trouvé par Jean-Baptiste Dubié, suivie d'une tortue irrésistible, comme à la grande époque béglaise, conclue par Maxime Lamothe (69). L'estocade est venue quatre minutes plus tard par l'entrant Nicolas Depoortère, esseulé pour conclure un double coup de pied à suivre de Yoram Moefana et Santiago Cordero (23-9).

Avant cela, le premier acte avait été marqué par un concours de collisions à distance entre Ben Tameifuna et Josua Tuisova qui ont constamment fait avancer leurs équipes, et d'un duel de buteurs pour meubler le tableau d'affichage entre Léo Berdeu et Maxime Lucu (3-6). L'UBB, avec une touche moyenne, a eu davantage l'initiative sans parvenir à percer la défense adverse, agressive et bien organisée, pour maintenir son en-but inviolé, notamment suite à une belle combinaison locale en touche (19).

Les jambes de feu des visiteurs ont certes fait parcourir quelques frissons au public girondin mais l'UBB a su elle aussi rester hermétique, à l'image de sa troisième ligne percutante, notamment Tom Willis et Caleb Timu, par ailleurs décisif sur un grattage près de sa ligne (55), salué comme il se doit par les 24000 spectateurs de Chaban aux anges.