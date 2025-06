Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale entre le Stade Toulousain et l'Aviron Bayonnais ?

L’Aviron Bayonnais défie le Stade Toulousain, ce vendredi 20 juin, pour la première demi-finale de Top 14. Un défi de taille pour les hommes de Grégory Patat, mais rien n'est encore joué. Toulouse doit composer sans Dupont, Mauvaka, Capuozzo et Costes pour ce match décisif.

Tenant du titre et leader incontesté de la saison de Top 14 (90 points), le Stade Toulousain veut chasser les doutes qui l'entourent et surtout le spectre d'une saison blanche, ce vendredi 20 juin, en demi-finale à Lyon, face à des Bayonnais qui n'ont rien à perdre. Depuis le 4 mai dernier, et la défaite en demi-finale de Champions Cup (35-18), les Rouge et Noir commencent à trouver le temps long avant leur prochain rendez-vous d'envergure.

La "colère" a longtemps été présente au sein de l'effectif, touché dans son ego après une saison 2023/24 réussie où le club avait fait le doublé. Et au moment de digérer la déception et se projeter vers le lointain dernier carré, la réaction des Toulousains n'a pas été à la hauteur. Si l'orgueil a certes parlé au Vélodrome face à Toulon (50-16), les rechutes n'ont pas tardé, à domicile contre le Racing (37-35) et à Perpignan (42-35), lors de matches délicats à aborder : l'enjeu comptable était nul lors de ces dernières journées, Toulouse étant assuré de terminer à la première place.

Toulouse doit composer sans Dupont, Mauvaka, Capuozzo et Costes

Après Antoine Dupont en mars et Peato Mauvaka début mai, victimes d'une rupture des ligaments croisés d'un genou, Toulouse doit désormais composer sans le trois-quarts polyvalent Ange Capuozzo (fracture du péroné) et le centre Paul Costes (genou). Heureusement, les Rouges et noirs enregistrent les retours de Blair Kinghorn, Mathis Castro-Ferreira ou encore Pierre-Louis Barassi.

Du côté des Basques, 4e de la saison régulière (68 points), l'euphorie consécutive à la qualification décrochée sous le déluge bayonnais contre Clermont a été quelque peu douchée par les forfaits annoncés du deuxième ligne Baptiste Chouzenoux, du centre anglais Manu Tuilagi et de l'arrière Cheikh Tiberghien. L'Aviron aurait pourtant bien besoin de toutes ses armes pour contenir l'armada et la force de l'habitude toulousaines.

"Si on regarde les palmarès de chacun, le combat est déséquilibré. On connaît leur savoir-faire, leur esprit de compétiteurs, ils vont vouloir nous remettre à notre place", estimait Grégory Patat après la victoire contre l'ASM. Mais pour Arthur Iturria, le deuxième-ligne et capitaine de l’Aviron, rien n'est encore joué. "On n’a rien à perdre, tout à gagner", a confié Arthur Iturria sur les antennes de France Bleu Pays basque .