Tirage au sort de la Ligue des champions : un tour d'Europe pour le PSG, une chaude ambiance pour Lens

Ce jeudi, le PSG et le RC Lens ont découvert leurs adversaires pour la Ligue des champions 2023-2024 lors du tirage au sort qui avait lieu à Monaco au Grimaldi Forum. Le PSG est tombé dans le groupe F avec l'AC Milan, le Borussia Dortmund et Newcastle. De son côté, Lens retrouvera les Espagnols de Séville, les Anglais d'Arsenal et les Néerlandais du PSV Eindhoven. Pour Paris, c'est un tour d'Europe réjouissant avec une ambiance qui promet.

Paris devra affronter l'AC Milan

Le PSG va voyager dans les plus beaux stades d'Europe : le Signal Iduna Park de Dortmund avec son fameux mur jaune et ses bouillants supporters, mais aussi le mythique stade San Siro de l'AC Milan ou encore St James Park à Newcastle.

L'adversaire le plus coriace sera l'AC Milan avec son palmarès XXL. Sept Ligues des champions, demi-finalistes de la dernière édition, les Rossoneri sont emmenés par l'inusable Olivier Giroud, 36 ans. Ensuite, le Borussia Dortmund que Paris avait éliminé en huitièmes de finales il y a trois ans en plein Covid dans un parc des princes à huis clos. Enfin, Newcastle ressuscité depuis son rachat par un fonds d’investissement saoudien.

Lens de retour après 21 ans d'absence

Quant à Lens, de retour après 21 ans d'absence, tout est possible. Le FC Seville, 7 Ligues Europa au compteur, les Anglais d’Arsenal et les Néerlandais du PSV Eindhoven. Le directeur général du RC Lens Arnaud Pouille, au micro de Bein Sports, est impatient de retrouver la Ligue des champions.

"Les joueurs trépignent, les supporters trépignent et c'est sympa en plus, ça nous fait un petit clin d'œil avec Arsenal", rappelle-t-il. Arsenal qui reste un grand souvenir pour les supporters lensois. Il y a 25 ans, au stade de Wembley, les coéquipiers de Tony Vairelles, s’offraient les légendaires Gunners d’Arsène Wenger.