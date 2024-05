Qualifications Roland-Garros : malgré la pluie, le public a répondu présent contrairement aux joueurs français

Plus que quelques heures avant le début de l'édition 2024 du tournoi de Roland Garros. Cette semaine a été dédiée aux qualifications et le bilan est très mitigé du côté tricolore. Sur les 40 Bleus alignés en début de semaine, deux seulement ont franchi le cap. Un véritable soulagement pour la joueuse Léolia Jeanjean.

"On est chanceux les Français, il faut qu'on en profite !"

"Je ne peux même pas décrire la saveur. Honnêtement, je suis tellement heureuse et tellement contente de me qualifier. C'est un grand moment que je suis en train de vivre". L'autre qualifié français est Grégoire Barrère. À 30 ans, le Boulonnais participera au tableau principal de Roland Garros pour la huitième fois de sa carrière : "Très heureux d'être qualifié pour la première fois ici. Je n'avais jamais gagné de match en qualif, donc c'est toujours cool d'apprécier ce moment. En plus, à Roland, à la maison, avec la famille, les amis, tout le public. De moins en moins, il y a des ambiances comme ça, sauf pour nous. On est chanceux les Français, il faut qu'on en profite !".

Car c'est le point positif de cette première semaine : l'affluence. "On a accueilli 75.000 personnes par jour. Depuis lundi, on a été sold-out tous les jours, du premier au dernier avec une ambiance de feu. Ça a dépassé toutes nos espérances", affirme Stéphane Morel, président de la Fédération français de tennis.

Une dynamique qui devrait se confirmer pour la quinzaine puisque toutes les places ont d'ores et déjà été vendues.