Tennis : la victoire inattendue de Andrey Rublev à Monte-Carlo va-t-elle rebattre les cartes ?

Le jeune Russe Andrey Rublev a remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo ce dimanche, son premier titre dans cette catégorie pour son premier grand rendez-vous en terre battue. Il faut dire que les plus grands étaient tombés comme des mouches quelque temps auparavant. Entre les forfaits de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, les éliminations inattendues de Novak Djokovic, Casper Rudd ou encore Stéfanos Tsitsipás... Le chemin vers le titre était ouvert pour Andrey Rublev.

Ajoutez à cela, la montée en puissance de la nouvelle génération et vous obtenez une saison extrêmement ouverte, une sorte guerre générationnelle, selon Cédric Pioline, ancien joueur professionnel et consultant pour Europe 1.

Un challenge pour Rafael Nadal

"Il y a ces trois générations qui sont en train de s'affronter, c'est-à-dire les tout jeunes Alcaraz et Sinner aux alentours de la vingtaine. Ensuite, les 'un peu plus vieux' : de Tsitsipás à Medvedev. Puis j'ai envie de dire les derniers survivants que sont Djokovic et Nadal", développe-t-il. "Donc c'est excitant de voir ce qui va se passer. Ça va être aussi très 'challenging' pour un Rafael Nadal lorsqu'il va revenir aux affaires sur terre battue."

Le maître de la terre reste donc encore la donnée inconnue, toujours loin des courts, alors que ses adversaires montent en puissance. Il ne lui restera que deux opportunités, à Madrid et à Rome, pour se préparer à défendre son titre à Roland-Garros.