Tennis : Alcaraz pour un rare «Doublé au soleil» à Miami, l'Espagnol peut-il signer un retour gagnant ?

Tenant du titre et tout juste vainqueur éclatant du Masters 1000 d'Indian Wells où il est redevenu numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz va tenter à Miami (22 mars-2 avril) de réaliser un rare "Doublé au soleil" comme est surnommé l'enchaînement printanier américain. "Bien sûr, remporter un tournoi (Indian Wells) apporte beaucoup de confiance (pour aborder le suivant). Je joue très bien (…) et j'espère bien rejouer à ce niveau à Miami", a lancé l'Espagnol après sa victoire en finale en Californie face à Daniil Medvedev 6-3, 6-2 en 70 minutes.

Il lui faudra beaucoup de confiance mais également un très bon niveau tennistique et physique pour s'imposer en Floride où, en l'absence de Novak Djokovic toujours interdit de territoire américain faute de vaccin contre le Covid-19, la pression sur ses épaules sera énorme. Car les enjeux sont de taille: seul un titre lui permettrait de conserver sa place au sommet de la hiérarchie mondiale, alors que seule une poignée de joueurs ont réussi à remporter la même année les deux premiers Masters 1000 de la saison.

Quatrième Masters 1000 avant 20 ans

Depuis le premier, Jim Courier en 1991, ils sont au total onze, dont quatre femmes, Steffi Graf deux fois, Kim Klijsters, Victoria Azarenka et Iga Swiatek l'an dernier, à l'avoir fait. Le dernier à y être parvenu chez les hommes est Roger Federer, qui a réussi son troisième doublé en 2017. Le record de doublés est détenu par Djokovic, qui l'a réussi quatre fois.

En outre, Alcaraz n'est que le second joueur de l'histoire, après Rafael Nadal, à remporter au moins trois Masters 1000 avant ses 20 ans. Nadal, qui a renoncé cette année à la tournée américaine du printemps pour préparer la saison sur terre battue en visant un 15e Roland-Garros, pour ce qui pourrait être son ultime participation, en avait remporté six. Alcaraz vise son quatrième à Miami avec Monte-Carlo ensuite avant de fêter ses 20 ans le 5 mai.

Après une entrée en lice au deuxième tour face à l'Argentin Facundo Bagnis ou un joueur issu des qualifications, Alcaraz pourrait trouver sur sa route Andy Murray, toujours aussi difficile à battre à 35 ans, puis Tommy Paul, l'un des Américains en forme en ce début d'année.Pourraient ensuite se dresser Taylor Fritz ou Holger Rune avant un nouveau très attendu duel face à Jannik Sinner en demi-finale, revanche de celle d'Indian Wells. Dans le bas du tableau, et sur des courts qu'il espère plus rapides que ceux de Californie, Medvedev tentera de rejoindre Alcaraz pour un nouveau duel final.

Swiatek sous pression

Chez les femmes, la tenante du titre Swiatek se présentera beaucoup moins sûre de son fait que l'an dernier: éliminée dès les huitièmes de finale à l'Open d'Australie, battue en finale à Dubaï où elle défendait son titre, la Polonaise a été balayée par la future lauréate Elena Rybakina en demies à Indian Wells. La numéro 1 mondiale a ensuite fait savoir qu'elle avait "une gêne au niveau des côtes". Sera-t-elle remise en Floride pour reprendre sa marche en avant ou va-t-elle laisser ses principales concurrentes, en particulier Rybakina (7e) et la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e), victorieuse de l'Open d'Australie et finaliste à Indian Wells, accentuer leur menace sur le trône mondial ?

Quoi qu'il en soit, le titre vaudra cher puisque l'ensemble du top 20 mondial féminin est au rendez-vous, et notamment les anciennes lauréates Azarenka (2009, 2011, 2016) et Sloane Stephens (2018), ainsi que les finalistes Bianca Andreescu (2021), qui sera opposée dès le premier tour à Emma Raducanu, Karolina Pliskova (2019) et Jelena Ostapenko (2018). Sans oublier Caroline Garcia (4e) qui peine à confirmer sa très belle saison 2022, terminée par une victoire aux Masters de fin d'année, mais qui est néanmoins candidate au titre.