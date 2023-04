«Un conte de fées», s'émeut le Russe Andrey Rublev après sa première victoire en Masters 1000 à Monte-Carlo

C'est un "conte de fées" que vit Andrey Rublev après avoir remporté le tournoi de Monte-Carlo en renversant un match mal embarqué face à Holger Rune, dimanche en finale à Monte-Carlo. À 25 ans, le Russe décroche son premier titre en Masters 1000.

Journaliste : Comment se sent-on après avoir remporté son premier Masters 1000 ?

Andrey Rublev : "C'est une sensation géniale. Après avoir tellement essayé, tant de fois, avoir perdu en finale, en demies et même avant... enfin j'ai remporté mon premier Masters 1000. Je l'ai fait à Monaco, dans un tournoi vraiment historique. C'est un plaisir de faire partie de cette histoire. Et puis, être mené 4-1 dans le dernier set, sauver une balle de break pour 5-1 et finalement remporter le match, c'est vraiment un conte de fées."

Journaliste : Avez-vous pensé ne jamais parvenir a remporter un tel tournoi ?

Andrey Rublev : "Je n'ai jamais pensé ça. Je me disais toujours que si je faisais ce qu'il fallait à l'extérieur du court, si je m'entraînais comme il le fallait, j'aurais une chance de gagner de grands titres. En revanche, je ne savais pas quand ça arriverait. D'autant que j'avais joué deux finales, des demies, et je n'y étais pas encore parvenu. Et finalement, c'est arrivé, ici. La semaine dernière encore, je ne m'imaginais pas remporter le titre. Et puis, match après match, j'ai commencé à gagner… et je termine avec le titre !"

Journaliste : Désormais, l'objectif est un titre du Grand Chelem ?

Andrey Rublev : "Je ne sais pas… En fait, l'objectif est toujours le même: je fais de très bonnes choses à l'entraînement, j'aime la façon dont je travaille avec ma nouvelle équipe en ce qui concerne le physique, la récupération, le tennis et le mental. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Je sens que je peux beaucoup progresser. Je fais de très bonnes choses à l'entraînement et je ne sais pas quand ça se répercutera en match. Finalement, aujourd'hui, je remporte le titre. Alors l'objectif reste le même: travailler dur et dans la direction actuelle pour essayer de progresser au maximum."