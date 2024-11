Tennis : Novak Djokovic annonce qu'il va être entraîné par Andy Murray

Novak Djokovic, recordman des victoires en Grand Chelem avec 24 sacres, redescendu au 7e rang mondial au terme d'une saison décevante dénuée de titre sur le circuit ATP, a annoncé samedi avoir enrôlé le néo-retraité des courts Andy Murray pour nouvel entraîneur. "Je suis ravi d'avoir l'un de mes plus grands rivaux du même côté du filet que moi, cette fois en tant qu'entraîneur. J'ai hâte de commencer la saison avec Andy et de l'avoir à mes côtés à Melbourne, où nous avons partagé de nombreux moments exceptionnels tout au long de nos carrières", a déclaré le joueur serbe dans un communiqué. L'Open d'Australie, où Novak Djokovic détient un record de dix sacres, sera l’un des premiers grands tests pour ce nouveau duo.

Un partenariat inattendu entre anciens rivaux

Un choix stratégique pour rebondir

Après une année 2024 en demi-teinte et sans trophée sur le circuit ATP, Novak Djokovic semble miser sur l’expérience et l’intelligence tactique de Andy Murray, récemment retraité, pour retrouver son meilleur niveau. Ce choix pourrait également refléter la volonté du Serbe d’ajouter une nouvelle dimension à son jeu tout en s’appuyant sur une relation basée sur le respect mutuel et une compréhension profonde du haut niveau.

Cette collaboration entre deux des plus grands noms du tennis promet d’être l’un des sujets les plus suivis de la saison à venir, avec en ligne de mire un possible retour en force de Djokovic sur le circuit ATP.