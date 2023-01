Tennis : la France éliminée de la United Cup par la Croatie

La France a été éliminée de la United Cup par la Croatie mardi à Perth en Australie, après la défaite d'Adrian Mannarino, 46e mondial, face à Borna Gojo (144e) 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (7/5). Après les défaites en simple d'Alizé Cornet et Arthur Rinderknech lundi, Caroline Garcia avait redonné espoir à la France mardi en battant Petra Martic (38e) 7-6 (11/9), 6-4. Mais Adrian Mannarino n'a su emmener le duel au double mixte décisif.

Mannarino a servi pour le match

Par deux fois, il a réussi le break dans la manche décisive, servant pour le match à 5-4. Mais les deux fois, Borna Gojo a égalisé et s'est offert les premières balles de match, sur le service du Français, à 6-5. Adrian Mannarino a sauvé sauvé trois balles de match avant de décrocher le tie break. Mais dans ce jeu décisif, Borna Gojo a rapidement pris le dessus, se détachant 5/1 avant de conclure sur sa sixième balle de match.

De son côté, la Croatie affrontera la Grèce, emmenée par Stefanos Tsitsipas (4e) et Maria Sakkari (6e) au tour suivant.

La Grèce et les États-Unis qualifiés

La Grèce et les États-Unis ont imposé leur loi pour battre respectivement la Belgique (4-1) et l'Allemagne (5-0) et se qualifier mardi pour le tour suivant de la United Cup, la nouvelle compétition par équipes mixtes nationales qui ouvre la saison de tennis. Pour se qualifier, la Grèce n'avait besoin que d'une victoire mardi face à la Belgique et c'est Maria Sakkari (6e mondiale) qui la lui a offerte en battant Elise Mertens (29e) 6-1, 7-5. Pour le plaisir, la N.1 grecque et son homologue masculin Stefanos Tsitsipas ont également remporté le double mixte sans enjeu. Ils affronteront au tour suivant et pour une place dans le dernier carré la Croatie qui a éliminé la France.

De leur côté, les États-Unis ont avalé l'Allemagne : après les victoires de Taylor Fritz (9e) et Madison Keys (11e) la veille, Jessica Pegula (3e) et Frances Tiafoe (19e) se sont imposés mardi en simple, respectivement face à Laura Siegemund (176e) 6-3, 6-2 et Oscar Otte (76e) 7-5, 6-4, puis ensemble en double mixte. Les Américains tenteront de se qualifier pour le dernier carré en affrontant la Grande-Bretagne.