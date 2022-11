Tennis : après le succès de Caroline Garcia, l'immense fierté dans son tout premier club

REPORTAGE

De la joie, de l'émotion et surtout beaucoup de fierté. Il y avait un peu de tout ça cette nuit chez Muriel Mérolle qui a coaché Caroline Garcia entre ses 9 et ses 14 ans dans ce club de Villeurbanne en banlieue lyonnaise. Malgré une rencontre programmée à 3 heures du matin, elle n'a pas manqué une miette du triomphe de de la Française au Masters WTA, tournoi qui réunit les meilleures joueuses de l'année. Vainqueur de la Biélorusse Aryna Sabalenka en finale, elle occupe désormais la 4e place mondiale.

Flying high ✈️@CaroGarcia completes her dream week with a 7-6(4), 6-4 victory over Sabalenka.#WTAFinalspic.twitter.com/pMTRtG6b8G — wta (@WTA) November 8, 2022

"C'est beau, c'est magnifique. Moi je suis émue, je suis une gamine qui était là au club, qui avait 9-10 ans et c'est très émouvant. J'éprouve beaucoup, beaucoup de fierté", confie Muriel Mérolle au micro d'Europe 1. "À cette époque-là, c'était impossible de mettre un kopeck sur cette réussite-là à ce niveau-là. Mais sa personnalité n'a pas changé. Elle attaquait déjà petite, elle n'a jamais joué autrement", ajoute-t-elle.

"Tout le travail accumulé depuis de nombreuses années"

Dans ce club rhodanien, Caroline Garcia revêt un costume de véritable star. Un exemple à suivre pour des dizaines de jeunes licenciés. Son portrait et une multitude d'articles de journaux sont affichés partout sur les murs.

La Tricolore est d'ailleurs toujours restée fidèle à son club, admire Philippe Grand, qui continue de corder ses raquettes 20 ans après. "Quand elle arrive à Lyon, il faut corder les raquettes pour l'entraînement. Donc on est très fiers et surtout très heureux pour elle. C'est tout le travail accumulé depuis de nombreuses années. En étant un peu plus proche d'elle, on voit ce travail au quotidien et elle n'a jamais baissé les bras. Même dans le doute, le travail paye".

Caroline Garcia sera présente dans son club dès lundi prochain pour fêter son titre au Masters. Les enfants du club attendent avec beaucoup d'impatience de pouvoir échanger quelques balles avec celle qui est désormais la 4e meilleure joueuse de tennis au monde.