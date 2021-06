SONDAGE - Euro : quel Français mérite le plus de marquer son premier but dans la compétition ?

Aucun joueur de l'équipe de France n'a ouvert son compteur pour le moment à l'Euro. Mardi à Munich, les Bleus se sont imposés sur un but contre son camp du défenseur allemand Mats Hummels après un centre puissant de Lucas Hernandez. Face à la Hongrie samedi à 15 heures, l'équipe considérée comme la plus faible du groupe F, les hommes de Didier Deschamps pourraient avoir davantage d'occasions pour s'illustrer, notamment le trio offensif Griezmann-Mbappé-Benzema qui devrait probablement être reconduit. Qui de ces trois joueurs ou de Kanté mérite le plus d'inscrire son premier but dans la compétition ?

C'est la question que vous pose Europe 1 et à laquelle vous pouvez répondre ici :