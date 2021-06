SONDAGE - Euro : avec leur solide victoire en Allemagne, les Bleus ont-ils gagné en maturité ?

Grâce à un but contre son camp du défenseur allemand Mats Hummels, les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés 1 but à 0 mardi soir à l'Allianz Arena de Munich pour leur premier match de l'Euro. Solides face à une bonne et rugueuse équipe d'Allemagne, les joueurs français ont semblé confirmer leur statut de favoris de la compétition même s'ils devront confirmer ce bon résultat samedi face à la Hongrie. Mais dans un match très attendu, ils ont su répondre présent et ont paru montrer leur habitude dans la gestion de ces grands rendez-vous.

