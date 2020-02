Six nations féminin : la France battue par l'Angleterre

L'équipe de France féminine de rugby a perdu dimanche la finale avant la lettre du Tournoi des Six nations, dominée à Pau par l'Angleterre (19-13), grande favorite de l'édition 2020. Ce "crunch" est revenu à un XV de la Rose qui a affiché davantage de maîtrise et n'a surtout pas craqué au plus fort de la domination tricolore après la pause. Les Anglaises confirment aussi leur hégémonie sur le rugby continental en enchaînant un cinquième succès de suite face aux Françaises, sorties une nouvelle fois frustrées comme à Exeter mi-novembre (15-17).