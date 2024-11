Six fois championne de France et deux fois vice-championne du monde, Amandine Chazot a succombé à un cancer

Depuis plusieurs années, la sportive de haut niveau Amandine Chazot luttait contre le cancer. En juin 2024, elle avait confié à Ouest-France "combattre intensément" la maladie. Elle avait évoquée son amour pour son sport : "Seule sur l’eau, je ressens une sorte de fusion avec l’océan, c’est comme une méditation." Depuis janvier, elle avait mis entre parenthèses sa carrière de médecin pour se consacrer à sa passion. Quelques semaines avant les JOP 2024, la jeune mère de famille avait confié au Télégramme son envie de reprendre la compétition : "Cette année, comme j’ai une séance de chimio toutes les trois semaines, j’ai repris la compétition en paddle".

La Ligue de Bretagne de surf a publié sur un message sur Twitter ce message, saluant sa détermination et sa persévérance : "C’est avec une immense tristesse que la Ligue de Bretagne de Surf apprend le départ prématuré d’Amandine Chazot, une athlète exceptionnelle et une source d’inspiration pour toute notre communauté. Sa lumière et son sourire continueront de briller dans nos mémoires, et son parcours restera un exemple pour les générations… "

Plus qu'une sportive

Originaire du Finistère, Amandine Chazot exerçait comme radiologue à l’hôpital de Cornouaille à Quimper à côté de son sport. "Elle avait décidé depuis le début de l’année de mettre sa blouse de radiologue au vestiaire et de reprendre le chemin de la compétition", indique dans un communiqué la Fédération française de surf. En mai elle s'était notamment imposée sur la Green Paddle Race en Loire-Atlantique. Elle avait porté la flamme olympique lors de son passage sur la plage de La Torche le 7 juin dernier. "À jamais dans nos cœurs, elle restera un modèle pour tous ceux et celles qui partagent l’amour de l’océan et de la glisse", salue la Ligue de Bretagne de surf.