Rugby : Villière, Camara, Serin... Découvrez les 26 joueurs convoqués par le staff du XV de France à Marcoussis

Vingt-six joueurs, dont trois sont "en soins", ont été convoqués par le staff du XV de France pour le premier rassemblement à Marcoussis avant la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), a indiqué lundi la Fédération française de rugby. Parmi les joueurs appelés au CNR du 7 au 9 juin figurent notamment le centre de Montpellier Arthur Vincent (23 ans, 14 sélections) ou l'ailier de Toulon Gabin Villière, qui reviennent de blessure.

Trois autres joueurs, les Montpelliérains Yacouba Camara et Paul Willemse ainsi que le Toulonnais Baptiste Serin, ont également été convoqués malgré leur blessure. Les troisièmes lignes de Bayonne Baptiste Héguy et de Pau Sacha Zegueur, l'ouvreur du Stade français Léo Barré ainsi que les centres de Pau Emilien Gailleton et du Stade français Julien Delbouis sont les petits nouveaux appelés, tout comme Thomas Laclayat, pilier d'Oyonnax qui évoluait en deuxième division cette saison.

Les demi-finalistes exemptés

Les demi-finalistes du Top 14 (La Rochelle, Toulouse, Racing 92, Bordeaux-Bègles), qui comptent de nombreux cadres des Bleus, ont été exemptés de ce rassemblement. Au total, sept clubs sont représentés : Montpellier (8 joueurs), Lyon (6), Toulon (5), le Stade français (3), Pau (2), Bayonne et Oyonnax (1 chacun).

Il s'agit d'une première revue d'effectif pour juger des états de forme des blessés et des joueurs éliminés en barrage. Une première liste de 42 joueurs sera annoncée le 21 juin pour préparer le Mondial-2023 avant la liste définitive le 21 août. Lors de la Coupe du monde, les Bleus affronteront les All Blacks, l'Uruguay, l'Italie et la Namibie.