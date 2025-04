Rugby : un accord financier trouvé entre Toulouse et Melvyn Jaminet

Le club de Toulouse et l'arrière Melvyn Jaminet ont trouvé un accord financier pour compenser le rachat par le joueur de sa clause libératoire, d'un montant de 450.000 euros, pour rejoindre le club haut-garonnais en 2022. Ce montant n'aurait ensuite pas été remboursé par le Stade Toulousain à Jaminet.

Le club de Toulouse et l'arrière Melvyn Jaminet ont trouvé un accord financier pour compenser le rachat par le joueur de sa clause libératoire pour rejoindre le club haut-garonnais en 2022, a appris samedi l'AFP. Un accord financier a été trouvé entre les deux parties, selon une source proche des discussions, confirmant une information de Sud Radio et de l'Equipe.

Le dossier n'est pas clos pour autant

Le journal L'Équipe avait révélé en janvier qu'en 2022 Melvyn Jaminet avait payé lui-même la clause d'un montant de 450.000 euros lui permettant de quitter Perpignan pour Toulouse avant le terme du contrat qui le liait au club catalan. Pour réunir cette somme, il avait contracté deux emprunts.

Ce montant n'aurait ensuite pas été remboursé par le Stade Toulousain à Jaminet, qui s'est engagé en 2023 avec Toulon. Verser directement cette somme au joueur aurait contraint Toulouse à dépasser le plafond autorisé par le salary-cap en vigueur dans le rugby français.

En mars, le Stade toulousain et la Ligue nationale de rugby ont annoncé avoir trouvé un accord après une procédure de médiation, qui a abouti sur le paiement d'une amende de 1,3 million d'euros par les Rouge et noir, pour mettre fin au dossier concernant les infractions au salary cap. Le dossier n'est pas clos pour autant, puisque l'Autorité de régulation du rugby (A2R) s'est saisie du dossier et que la justice pourrait aussi ouvrir une enquête.