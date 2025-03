Rugby : Toulouse verse 1,3 millions d'euros à la Ligue pour clore le dossier du transfert de Jaminet

Le différend entre le Stade Toulousain et la Ligue nationale de rugby est clos. Le club a décidé de verser la somme d'1,3 million d'euros à la Ligue dans l'affaire autour du transfert de Melvyn Jaminet en provenance de Perpignan en 2022. Un paiement qui évite au club de passer devant une commission de discipline.

Le Stade toulousain a annoncé vendredi qu'il allait verser 1,3 million d'euros à la Ligue nationale de rugby afin de clore le différend qui les opposait sur le transfert de Melvyn Jaminet en provenance de Perpignan en 2022, un moindre mal dans cette affaire embarrassante pour le club.

Une "contribution" qui met "fin au différend relatif au règlement Salary Cap"

Engagé dans une procédure de médiation avec le salary-cap manager de la LNR, le club aux 23 titres de champion de France a choisi d'éviter le passage devant une commission de discipline, dont les conséquences auraient pu être encore plus lourdes sur le plan financier.

Cette "contribution", comme la désignent les deux institutions dans un communiqué commun, met "fin au différend relatif au règlement Salary Cap", la LNR précisant avoir "pris acte de la décision du Stade toulousain de se doter d'un programme de conformité aux règles d'éthique et d'équité sportive qui lui sont applicables".

Dans un article du 28 janvier, le journal L'Équipe avait révélé qu'en 2022, l'arrière Melvyn Jaminet avait payé lui-même la clause d'un montant de 450.000 euros lui permettant de quitter l'Usap pour Toulouse avant le terme du contrat qui le liait au club catalan. Pour réunir cette somme, il avait contracté deux emprunts.

Ce montant n'aurait ensuite pas été remboursé par le Stade Toulousain à Jaminet, qui s'est engagé en 2023 avec Toulon. Verser cette somme aurait contraint Toulouse à dépasser le plafond autorisé par le salary-cap en vigueur dans le rugby français, un plafond fixé à 10,7 millions d'euros jusqu'à la saison 2026/2027.

Le précédent Kolbe

Depuis l'instauration par la LNR des règles de plafonnement salarial, en 2010, plusieurs clubs ont été sanctionnés ou sont passés par une médiation en raison d'un dépassement de la masse salariale maximale autorisée. Ainsi, en 2023, Toulouse a été condamné à 50.000 euros d'amende avec sursis pour le transfert du Sud-Africain Cheslin Kolbe vers Toulon. D'où l'intérêt pour les Rouge et Noir, en état de récidive, de privilégier une médiation dans le dossier Jaminet.

D'autres clubs ont, eux aussi, choisi la voie de la médiation, plus discrète et qui ne fait généralement pas l'objet d'une communication des deux parties, sauf pour les cas les plus exemplaires, comme Toulouse avec Jaminet. En 2020, Montpellier a ainsi payé 3 millions d'euros à la LNR afin de solder de nombreux différends sur le plafond de masse salariale du club, là aussi après une médiation.

Élu la semaine dernière à la tête de la LNR, le président de Lyon Yann Roubert, qui succède à l'ancien président du Stade Toulousain (1992-2017) René Bouscatel, en a appelé à une "intransigeance totale sur les sanctions en cas de tricherie" liée au salary cap. Sans se prononcer sur le dossier Jaminet, qui n'est pas dans les prérogatives du président de la LNR, il a souhaité une "aggravation des sanctions en cas de récidive" pour un contournement du salary cap.

Des intermédiaires troubles

Si l'affaire est réglée sur le plan règlementaire avec la LNR, reste à rembourser le joueur, sans compter l'impact sur l'image du club présidé par Didier Lacroix, qui en février avait dénoncé "des déclarations factuellement inexactes" sans jamais se prononcer sur le fond de l'affaire.

L'enquête du quotidien sportif a également pointé le rôle d'intermédiaires par lesquels aurait transité l'argent censé dédommager l'arrière international français (20 sélections), sans qu'il ne l'ait jamais perçu. Jaminet, lui, n'a jamais pris la parole publiquement sur le sujet.

Parallèlement, le joueur de 25 ans a été pris dans une autre affaire l'été dernier après avoir diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo à caractère raciste enregistrée alors qu'il était en état d'ébriété lors de la tournée du XV de France en Amérique du Sud.

Il a écopé d'une sanction de 26 semaines de suspension par la FFR, l'instance ayant jugé qu'il avait porté "atteinte à l'intérêt supérieur du rugby". De quoi considérablement réduire les possibilités de contrats d'image pour le natif de Hyères, limitant d'autant ses perspectives de rentrées financières. Jaminet, qui a depuis retrouvé les terrains avec le RC Toulon, avait été acclamé par le public varois lors de son retour contre le Stade français le 22 février.