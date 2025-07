Fêtes de Bayonne : face aux risques de vols et agressions, un dispositif de sécurité XXL mis en place pour l'événement

Ce mercredi, une foule s'est massée place de l'hôtel de ville pour la cérémonie du coup d'envoi des Fêtes de Bayonne. Une fête populaire dépassée par son succès qui a du mal à conserver son caractère bon enfant. Les deux dernières éditions ont été marquées par des violences et des agressions mortelles, d'où un déploiement massif des forces de l'ordre pour l'édition 2025.



Les Fêtes de Bayonne 2025 sont ouvertes ! Mercredi, une foule vêtue en blanc et rouge s'est massée place de l'hôtel de ville pour la cérémonie du coup d'envoi de cette fête populaire. Un évènement d'une grande envergure qui attire plus d'un million de personnes. De ce fait, un large périmètre de sécurité sera mis en place. Celui-ci permettra de vérifier l'intérieur des sacs, un passage obligé pour accéder au périmètre des fêtes.

Un dispositif de sécurité XXL

Sur place, un peu plus de 150 caméras de surveillance viendront aider les 500 policiers dont la brigade de recherche et d'intervention (BRI), les gendarmes, douaniers, soldats de l'opération Sentinelle et démineurs dans leur mission. Compte tenu du grand nombre de personnes attendues, et des potentiels risques de bagarres, d'agressions, de vols, des lieux de "refuge" sont aussi prévus pour les personnes qui pourraient en avoir besoin. Europe 1 s'est rendue sur place mercredi pour le coup d'envoi.

"La nature des risques est multiple"

"On a déjà vu pas mal de CRS, de gendarmes, c'est rassurant", "l'ambiance en soi est toujours la même, ça reste les fêtes, mais c'est sur la sécurité que ça a changé, s'il y a plus de gendarmes, c'est très bien", lancent ces deux festayres.

Des festayres rassurés par la présence policière. "La nature des risques est multiple. On est actuellement en vigilance attentat avec un niveau élevé. On a aussi des risques ici qui sont la chaleur, la consommation excessive d'alcool, les mouvements de foule", détaille Jean-Marie Girier, préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Nouveauté : une application pour signaler les agressions ou situations de détresse

L'édition 2025 est également marquée par une nouveauté : une application, mise en place par la municipalité, pour signaler les agressions ou situations de détresse avec des lanceurs d’alerte formés. "Cette application s'appelle Vigilance Fêtes. Elle permet à 60 personnes, disséminées sur la ville, repérables par un foulard violet, d'alerter si une personne a été agressée, violentée ou si une personne est en détresse", détaille l'adjoint au maire Christian Millet-Barbé.

Cette année est aussi marquée par effort de prévention de la police nationale qui distribue des sifflets. "Si quelqu'un nous suit, un coup de sifflet, ça va peut-être le faire partir mais ça va aussi avertir les gens autour", explique Valérie Calenne, brigadier chef. Habillés en blanc et rouge comme tous les festayres, mais avec une arme à la ceinture, des dizaines de policiers en civil vont se mêler à la foule jusqu'à dimanche.