Rugby : mort de Raoul Barrière, entraîneur du grand Béziers des années 1970

Raoul Barrière, "mythique" entraîneur de l'AS Béziers, champion de France six fois dans les années 1970, est mort à l'âge de 91 ans, a rapporté vendredi le club biterrois. "J'apprends avec beaucoup de tristesse le décès de Raoul Barrière, mythique entraîneur de l'AS Béziers. Raoul Barrière m'a beaucoup inspiré dans ma carrière d'entraîneur, et aussi en tant qu'homme. Je présente toutes mes condoléances à sa famille et ses amis", lui a rendu hommage sur Twitter le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte.

Six titres en 10 ans. Surnommé "le sorcier de Sauclières", du nom de l'ancien stade, Barrière, champion de France en tant que pilier en 1961 - le premier sacre national de Béziers -, avait ensuite remporté six titres en une décennie comme entraîneur du club languedocien (1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1978). "C'était un technicien révolutionnaire qui a énormément apporté au rugby", a rendu hommage Claude Atcher, directeur général du Groupement d'intérêt public (GIP) chargé d'organiser la Coupe du monde 2023 en France.

Réputé pour sa rigueur et un jeu axé sur les avants (Vaquerin, Paco, Estèves..), Barrière, par ailleurs professeur d'éducation physique, a ensuite entraîné les équipe de Millau, Narbonne, alors grand rival de Béziers, et Valence. En tant que joueur, il comptait une sélection en équipe de France.