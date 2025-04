Pascal Praud et vous - «J'ai vu des joueurs ne plus se rappeler que leur femme était enceinte» : un neurologue évoque les commotions cérébrales au rugby

Sébastien Chabal, figure du rugby français, concède dans un podcast qu'il n'arrive à plus à se souvenir de ses matches en raison des commotions cérébrales. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, un neurologue explique ces difficultés de la mémoire. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Que ce soit ses matches disputés avec le XV de France, ou la naissance de sa fille, Sébastien Chabal, ancien international français de rugby, confie ne plus avoir aucun souvenir de ces moments particuliers en raison des commotions cérébrales fréquentes dans ce sport. Ce que le neurologue Jean-François Chermann, référent pour les clubs de rugby, constate également au quotidien. "Les troubles de la mémoire peuvent survenir à la suite d'une commotion cérébrale (...) J'ai vu des joueurs qui ne se rappelaient plus que leur femme était enceinte", affirme-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.