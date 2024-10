Rugby : la traditionnelle troisième mi-temps désormais encadrée dans le XV de France

Pour la coupe d’automne des nations qui va débuter en novembre, le patron du XV de France impose aux 42 joueurs sélectionnés des nouvelles règles et cela concerne en particulier la traditionnelle troisième mi-temps qui sera désormais encadrée.

"L’alcool, ça double l’effet du match au niveau déshydratation et déchet musculaire"

Sans autorisation, les boissons alcoolisés seront interdites explique Fabien Galthié dans le journal l’Equipe : "Je crois qu’il faut faire appel à la conscience individuelle, celle qui, parfois, s’évapore, sous l’effet du groupe. Il faut inverser le modèle pour ne pas être emporté par le groupe au coup de sifflet final… Mais comment fait-on quand, dans l’environnement dans lequel vous êtes dès l’après-match, il y a une réception avec de l’alcool à gogo autour ?", se questionne le natif de Cahors âgé de 55 ans.

Pour Fabien Galthié, la 3ème mi-temps est une coutume très ancrée dans la tradition et la culture de ce sport collectif de combat mais il faut faire attention à ses répercussions : "Quand je vois comment on mesure tout au mètre près, au gramme près avec un nutritionniste. Je passe des heures à étudier une stratégie, un scénario et finalement, la coutume va tout balayer… d’autant qu’une soirée alcoolisée précise le sélectionneur, ça double l’effet du match niveau déshydratation et déchet musculaire", explique le patron des bleus dans le quotidien sportif de ce vendredi 25 octobre.

"Il faut un cadre pour que cela soit plus strict"

"On ne peut pas laisser l’image de ce sport dégradé par des comportements inadaptée", affirme Patrice Lagisquet, ancien international français joint par Europe 1. Le monde du rugby accueille positivement ces annonces qui doivent permettre aux joueurs de continuer à célébrer leur victoire mais en empêchant désormais toutes les dérives qui peuvent être dramatiques. Patrice Lagisquet, ancien international et entraineur de rugby à succès joint par Europe 1 se félicite d’ailleurs de ses mesures : "il faut un cadre pour que cela soit plus strict. Aujourd’hui, cela doit être plus légiféré on va dire".

L’ancien ailier, aux 46 sélections, estime que le monde a changé, le rugby doit aussi faire sa révolution : "sur les réseaux sociaux aujourd’hui, il y a une caisse de résonance. Par le passé il y a eu des erreurs mais il n’y avait pas le même retentissement, ce n'était pas aussi médiatisé. On ne peut pas laisser la place à ce genre de dérives, il faut que le rugby reste un sport qui permette la célébration sans aller trop loin !"

Boire plus de 2 bières, ce n’est plus possible !

L’ancien entraineur du Biarritz Olympique ajoute que l’exigence dans le rugby est désormais beaucoup plus importante : « Le niveau de performance exigé est de plus en plus élevé. Quand j’étais joueur, franchement le niveau physique n’était pas le même, on faisait des matchs de 20 minutes de temps effectif, aujourd’hui ça a doublé, l’intensité des matchs et des chocs cela n’a plus rien à voir. Qu’on boive une ou deux bières, ça peut se concevoir mais pas au-delà, franchement ce n’est plus possible »

Une nouvelle charte est mise en place en équipe de France, supervisée par Raphael Ibanez, le manager général. Une Charte qui prévoit également que pour l’automédication, tout devra être déclaré. La présence dans le lieu de vie de personnes étrangères au groupe sera également interdite sauf autorisation. Avec ces nouvelles règles, le staff souhaite protéger les joueurs. Le XV de France, avec Antoine Dupont, fera son grand retour au stade de France samedi 9 novembre prochain face au Japon