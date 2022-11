Rugby : Antoine Dupont parmi les finalistes pour le titre de joueur mondial de l'année

Antoine Dupont, le capitaine des Bleus, pourrait une nouvelle fois marquer l'histoire du rugby en France. Le joueur a été sélectionné pour devenir le meilleur joueur de rugby de 2022, en compagnie du trois-quarts centre sud-africain Lukhanyo Am et de deux Irlandais, le troisième ligne Josh van der Flier et le demi d'ouverture Johnny Sexton, qui avait déjà obtenu cette récompense en 2018.

Auteur du Grand Chelem dans le Tournoi des six nations avec le XV de France, qui peut terminer l'année invaincu en cas de succès contre le Japon dimanche lors de son troisième test d'automne, Dupont fait figure de favori.

Galthié et Dusautoir déjà primés

Avant lui, deux autres Français avaient été distingués du titre de meilleur joueur du monde : l'ancien demi de mêlée et actuel sélectionneur Fabien Galthié, en 2002, et l'ancien troisième ligne Thierry Dusautoir, en 2011.

Seuls les Néo-Zélandais Dan Carter (2005, 2012, 2015), Richie McCaw (2006, 2009, 2010), et Beauden Barrett (2016, 2017) l'ont été plus d'une fois jusqu'ici.

Le meilleur joueur du monde de l'année 2022 sera désigné par un jury composé d'ancien joueurs et joueuses internationaux, parmi lesquels McCaw, Dusautoir ou l'Australien Drew Mitchell. Son nom sera dévoilé dimanche lors d'une cérémonie à Monaco, où plusieurs autres prix seront décernés, dont celui d'entraîneur de l'année, pour lequel le sélectionneur tricolore Fabien Galthié a été nommé.