Roland-Garros : nombre de matchs, nouvelles dotations... L'édition 2024 en dix chiffres

Le très attendu tournoi de Roland-Garros a débuté ce lundi, avec la traditionnelle semaine de qualifications. Il se poursuivra jusqu'au week-end du 8 et 9 juin prochains, avec l'ensemble des finales. Novak Djokovic battra-t-il son propre record ? Combien de participants et de participantes s'affronteront cette année ? Quelles dotations remporteront les vainqueurs ? Voici les dix chiffres à connaître sur cette 123ᵉ édition de Roland-Garros.

25

C'est le nombre de titres du Grand Chelem que Novak Djokovic pourrait remporter s'il gagne l'édition 2024 des Internationaux de France sur la terre battue parisienne. S'il est d'ores et déjà le joueur le plus titré de l'histoire du tennis, devant l'Espagnol Rafael Nadal (22 titres du Grand Chelem) et le Suisse Roger Federer (20), Novak Djokovic pourrait ainsi améliorer son propre record.

4

Iga Swiatek, qui a remporté les éditions 2020, 2022 et 2023, pourrait remporter son quatrième titre si elle gagne cette édition 2024. La joueuse polonaise deviendrait ainsi la troisième à avoir décroché au moins quatre titres dans le tournoi français.

256

Le nombre de joueurs et joueuses présentes dans les tableaux principaux de Roland-Garros en simple.

280

Cette année, 280 ramasseurs de balles seront présents sur les courts. Comme lors de chaque édition, il s'agit de jeunes âgés de 12 à 16 ans.

340

Toujours sur le terrain, 340 arbitres officieront sur les différents courts lors du tournoi.

38.401

Du côté des tribunes, 38.401 places assises sont disponibles pour les spectateurs sur l'ensemble des 16 courts. L'année dernière, 633.222 spectateurs ont assisté à la compétition porte d'Auteuil.

2,4 millions

La dotation pour les vainqueurs en simple messieurs et dames est de 2,4 millions d'euros cette année. Un montant supérieur de 100.000 euros à celui de l'an dernier. De leurs côtés, les finalistes remporteront 1,2 million d'euros chacun et les demi-finalistes 650.000 euros.

899

C'est le nombre de matches qui seront disputés cette année, qualifications comprises.

39

L'âge du participant le plus âgé en simple messieurs déjà qualifié dans le tableau principal. Il s'agit du joueur suisse Stanislas Wawrinka. À l'inverse, le plus jeune joueur déjà qualifié dans le tableau principal, Jakub Mensik, est âgé de 18 ans. Du côté des femmes, la joueuse la plus jeune est Mirra Andreeva, âgée de 17 ans.

6,45 millions

Il s'agit du nombre de téléspectateurs qui ont suivi la finale messieurs l'an dernier. Novak Djokovic l'avait alors remporté contre le Norvégien Casper Ruud sur le court Philippe-Chatrier. Reste à savoir si le joueur serbe remportera cette année son quatrième titre à Roland-Garros... Réponse d'ici au 9 juin.