Roland-Garros : Iga Swiatek sacrée pour la troisième fois porte d'Auteuil

En larmes, Iga Swiatek n'en revient pas. La joueuse de 22 ans a déjà remporté son troisième Roland-Garros après 2020 et 2022. Il s'agit de son quatrième titre en Grand Chelem puisqu'elle a également été sacrée à l'US Open en 2022. La Polonaise s'est défait de son adversaire du jour en trois sets (6-2, 5-7, 6-4) en 2 heures et 46 minutes.

Karolina Muchova, une adversaire coriace

Grande surprise de la quinzaine, Karolina Muchova, 43e mondiale avant le tournoi, jouait à 26 ans sa première finale dans un tournoi majeur. Swiatek n'a jamais été battue en finale de Grand Chelem, même si elle a été poussée dans ses retranchements par la joueuse tchèque. Elle va consolider lundi sa place de numéro un mondiale, qu'elle occupera pour la 63e semaine d'affilée. Swiatek avait accédé au sommet de la hiérarchie féminine le 4 avril 2022 après le départ à la retraite d'Ashleigh Barty.

Elle devient par ailleurs la plus jeune joueuse depuis Monica Seles (1990, 1991, 1992) à conserver son titre à Roland-Garros. La Polonaise est également la troisième joueuse de l'ère Open (1968) à remporter ses quatre premières finales de Grand Chelem, après Monica Seles et Naomi Osaka. Seule Serena Williams était plus jeune lorsqu'elle a remporté son quatrième Majeur, à l'US Open 2002.

Après un tournoi tranquille, Iga Swiatek a trouvé une très forte résistance en finale, face à une joueuse atypique qui a bien failli la faire dérailler. Dans le premier set, la Polonaise s'est rapidement détachée 3-0 et l'a facilement remporté 6-2.

Dans le deuxième set, alors que le public a pris fait et cause pour Muchova, tout a commencé exactement comme dans le premier, Swiatek se détachant 3-0. Mais cette fois, la Tchèque est parvenue à déstabiliser son adversaire. Après avoir égalisé à 3-3, elle a raté un première opportunité de conclure sur son service à 5-4 avant d'y parvenir finalement, toujours sur sa mise en jeu, à 6-5.

Sur sa lancée Muchova a remporté les deux premiers jeux du set décisif sans laisser le moindre point à Swiatek. Mais cette dernière est restée dans le match et est revenue à 2-2. A 5-4, la numéro un mondiale a obligé Karolina Muchova à servir pour rester dans le match, la Tchèque s'inclinant alors sur une double faute.