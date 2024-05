Roland-Garros 2024 : découvrez le nom des joueurs qui ont reçu une wild-card

Roland-Garros 2024 wildcards have been announced!



Women's singles (Main draw)

A. Cornet

F. Ferro

E. Jacquemot

K. Mladenovic

C. Paquet

J. Ponchet

A. Tomljanovic (@TennisAustralia)

S. Vickery (@usta)



Men's singles (Main draw)

T. Atmane

R.…