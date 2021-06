Roland-Garros : le programme de la journée du mardi 1er juin

Après Roger Federer et Serena Williams lundi, deux des joueurs de tennis les plus attendus de Roland-Garros seront sur le court central ce mardi : l'Espagnol Rafael Nadal (n°3) et le Serbe Novak Djokovic (n°1). Les numéros un français Fiona Ferro et Gaël Monfils (n°14) débutent eux aussi leur tournoi parisien sur le court Suzanne-Lenglen. Hugo Gaston, héros de la dernière édition, affrontera Richard Gasquet pour un duel 100% tricolore.

A 34 ans, l'Espagnol Rafael Nadal arrive une nouvelle fois comme l'homme à battre Porte d'Auteuil après son récent succès au Masters 1000 de Rome mi-mai, contre un certain... Novak Djokovic. Avant de possibles retrouvailles en demi-finale, le Majorquin, troisième mondial, devra d'abord passer le premier tour face au jeune Australien Alexei Popyrin (62e) aux alentours de 16 heures. Il vise un quatorzième titre sur la terre battue parisienne.

Le numéro un mondial Novak Djokovic jouera, lui, la première session nocturne dans le tableau masculin face à l'Américain Tennys Sandgren (66e). Le Serbe est apparu en dedans sur terre battue cette saison, mais s'est rassuré en remportant le tournoi de Belgrade, chez lui sur surface ocre, la veille du début de Roland-Garros. Également, l'Australienne Ashleigh Barty, numéro un mondiale, fait ses débuts ce mardi en deuxième rotation sur le court Philippe-Chatrier contre l'Américaine Bernarda Pera (70e).

Les numéros un français sur les courts

Plusieurs des grands espoirs français joueront ce mardi. La numéro une tricolore Fiona Ferro, 24 ans et 51e au classement WTA, affrontera la qualifiée taïwanaise En-Shuo Liang (295e). Aussi numéro un Français, Gaël Monfils (tête de série n°14) tentera de se rassurer face à un spécialiste de terre battue, l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (38e). La fin du premier tour réserve une opposition 100% tricolore : le jeune Hugo Gaston, ancien huitième de finaliste en 2020, et Richard Gasquet, en manque de bons résultats ces derniers temps. Ces trois matches se dérouleront sur le court Suzanne-Lenglen. Ugo Humbert, Kristina Mladenovic, Adrian Mannarino ou Lucas Pouille débuteront eux aussi leur tournoi. Sans oublier les honneurs faits à la jeune tricolore Océane Babel, 17 ans, qui jouera son premier match dans le tableau principal de Roland-Garros sur le court Philippe-Chatrier face à la tête de série n°5, l'Ukrainienne Elina Svitolina.