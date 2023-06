Roland-Garros : joie et émotion chez les fans de Novak Djokovic

Le champion ultime. Novak Djokovic est devenu dimanche à 36 ans le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem. Pour la finale, les fans du joueur serbe ont fait le déplacement afin de l'encourager. Tous vêtus d'un t-shirt rouge ou d'un drapeau de la Serbie bien enroulé autour des épaules, il était difficile ce dimanche de louper le groupe de supporters de Novak Djokovic. Ils ont longtemps, en vain, attendu leur idole.

"Je suis vraiment aux anges"

Certains, comme Sandra, ne sont pas repartis les mains vides. "J'ai réussi à avoir son tee-shirt du jour. J'ai tout l'attirail. J'ai vécu un moment historique et c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment aux anges", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Le regroupement se prolonge car Julie a récupéré la raquette dédicacée de Djokovic qu'elle partage pour que chacun puisse immortaliser avec elle ce moment magique. "Il est venu me faire un câlin et je l'ai félicité. Puis, il a commencé à donner ses affaires et il a sorti les raquettes. C'est juste le bonheur absolu !", détaille Julie.

Julie, fan numéro 1 de Novak Djokovic

Julie est la fan française numéro 1 de Novak Djokovic : "J'ai décidé de dédier une partie de ma vie à le soutenir. Et voilà, ça fait six ans", raconte-elle. Elle dit connaître le joueur. "J'ai même joué au tennis avec lui !" raconte-t-elle. Julie est repartie avec la raquette victorieuse de Roland-Garros. Elle sera dans trois semaines à Londres, où elle encouragera Djokovic à aller décrocher un 24ᵉ Grand Chelem.