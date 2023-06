Après son troisième sacre à Roland-Garros, Novak Djokovic veut «continuer à écrire l'Histoire»

Le Serbe Novak Djokovic, lauréat de son 23e titre du Grand Chelem dimanche à Roland-Garros, un record, a indiqué dans la foulée vouloir "continuer à écrire l'Histoire" de son sport, en ajoutant viser un sacre supplémentaire dès Wimbledon le mois prochain. "Je suis très motivé, très inspiré pour continuer à faire l'Histoire de ce sport. Je me sens bien dans mon corps, je me sens bien à jouer au tennis", a réagi Djokovic, en français, au micro de France 2.

Et comme on lui demandait si son objectif était désormais de remporter un "24e, un 25e" titre du Grand Chelem, il a répondu : "Oui, pourquoi pas. Je me sens bien cette année, j'ai gagné les deux Grands Chelems que j'ai joués (Melbourne puis Roland-Garros). Alors pourquoi pas ?". "Je vais chercher à gagner Wimbledon encore une fois. J'ai gagné les quatre derniers Wimbledon, je me sens bien sur l'herbe", a enchaîné la superstar serbe, qui a remporté au total sept titres sur le gazon londonien.

"Submergé d'émotions"

Se tournant vers ses proches en tribunes, il a néanmoins concédé vouloir d'abord "célébrer ça avec toute (son) équipe et (sa) famille". Il a aussi admis avoir du mal à réaliser la portée de son exploit, lui qui partageait jusque-là le record de titres (22) avec l'Espagnol Rafael Nadal.

"J'ai vraiment beaucoup de soulagement, mais je suis aussi très fier et très heureux parce que je peux partager ça avec les personnes les plus importantes de ma vie (…). Peut-être ce soir, demain, je vais réaliser encore davantage l'importance de ce moment", a dit "Nole", sous les vivats de ses fans. "Je suis submergé d'émotions", avait-il au préalable déclaré lors de la cérémonie protocolaire organisée au terme de sa finale victorieuse contre le Norvégien Casper Ruud, en trois sets 7-6 (7/1), 6-3, 7-5.