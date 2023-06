Roland-Garros : finaliste malheureux, Casper Ruud estime que Novak Djokovic va encore gagner des titres

Novak Djokovic "n'en a pas encore fini" après son 23e titre du Grand Chelem, record chez les hommes, a estimé dimanche en conférence de presse Casper Ruud, son adversaire défait en finale de Roland-Garros. Le Serbe a de son côté affirmé vouloir "continuer d'écrire l'Histoire" du tennis et entend battre d'autres records dans les mois à venir.

Journaliste : Djokovic a remporté ses cent derniers matches dans un Majeur après avoir gagné la première manche. Le saviez-vous ?

Novak Djokovic : "Non, je ne savais pas (sourire). Mais oui, c'est fou, comme je l'ai dit sur le court, il détient tous les records et les statistiques incroyables. Cela montre à quel point il est un joueur complet, il peut gagner sur toutes les surfaces, partout, peu importe les balles avec lesquelles il joue. Il relèvera le défi. Maintenant, son record qui a le plus d'importance est sans doute celui des 23 titres du Grand Chelem, chez les hommes. Mais je suis sûr qu'il essayera d'en gagner encore plus. Je crois qu'il n'en a pas encore fini."

Journaliste : Djokovic a semblé être un joueur différent entre la première et la deuxième manche…

Novak Djokovic : "J'ai pris un bon départ, il a fait plusieurs erreurs au début, peut-être qu'il était nerveux, et j'ai mené 3-0. Puis après, il a fait de moins en moins d'erreurs et a retrouvé son niveau. Quand je joue contre lui, si j'essaie de réussir un coup gagnant avec mon coup droit par exemple, qui est mon coup fort, il faudra que je place la balle très près de la ligne, voire sur la ligne. Donc il met la pression et force son adversaire à prendre des risques, sachant qu'évidemment il faut être le plus agressif possible parce que si on défend trop, il va contrôler le jeu, amortir, jouer d'un côté à l'autre du court. Je crois que j'avais un bon plan de jeu, et cela a bien marché au début. Mais il a augmenté son niveau de jeu, comme il sait le faire. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. On voit bien pourquoi il en a gagné 23 (Grands Chelems) avec la façon dont il monte en puissance pour retourner la situation dans la première manche."

Journaliste : Vous avez disputé trois finales du Grand Chelem et vous les avez toutes perdues...

Novak Djokovic : "Évidemment, quand on dispute une finale de Grand Chelem, c'est contre un bon adversaire. Mais les trois contre qui j'ai joués, c'était Rafael Nadal (à Roland-Garros en 2022) qui voulait obtenir, à l'époque, le record de 22 Majeurs, Carlos Alcaraz qui était en feu à New York (US Open 2022) et Novak (Djokovic) qui était en quête de son 23e titre en Grand Chelem. Il y a eu d'autres joueurs qui sont parvenus en finale et étaient, comment dire, plus jouables, battables. Je crois que cette finale était la plus importante que j'ai atteinte, parce que j'ai prouvé que ce qu'il s'était passé l'an dernier n'était pas l'histoire d'une fois. Je serai probablement davantage respecté par mes adversaires et j'espère que pourrai m'appuyer sur ça pour un jour remporter un Grand Chelem."