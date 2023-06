Roland-Garros : ce qu'il faut retenir de cette édition 2023

Roland-Garros est officiellement terminé après deux semaines sous le signe des surprises, des exploits et des déceptions. Quel a été le match de la quinzaine ? La plus belle émotion ? Ou encore la polémique ? Europe 1 est revenu sur cette édition 2023 marquée par le record du Serbe Novak Djokovic, vainqueur de son 23e titre en Grand Chelem et le troisième sacre de la Polonaise Iga Swiatek sur le court Philippe-Chatrier.

Iga Swiatek et Novak Djokovic sacrés porte d'Auteuil

Lors de la finale dames, Iga Swiatek s'est offert son troisième titre à Roland-Garros à seulement 22 ans en battant la Tchèque Karolina Muchova en trois sets. Malgré la résistance de son adversaire, la numéro un mondiale s'est finalement imposée (6-2, 5-7, 6-4). Du côté des hommes, Novak Djokovic est un peu plus rentré dans l'histoire en remportant son 23e titre en Grand Chelem face à Casper Ruud (7-6, 6-3, 7-5). Le Serbe est désormais le plus titré puisqu'il vient de dépasser Rafael Nadal.

Le match de la quinzaine : Holger Rune vs Francisco Cerundolo

S'il y a bien un joueur qui aura marqué cette quinzaine porte d'Auteuil par ses performances, c'est Francisco Cerundolo. L'Argentin de 24 ans a brillé sur terre battue jusqu'en huitième de finale face à Holger Rune, tête de série numéro 6. Le Danois est pourtant parti largement favori avant la rencontre mais c'était sans compter sur la forme exceptionnelle du numéro 23 mondial qui venait de battre en quatre sets Taylor Fritz le tour précédent. Dans un match de grande intensité, les deux jeunes joueurs se sont livrés une bataille de 3 heures et 59 minutes précisément, en cinq sets. Après un super tie-break (10 points à 7), Holger Rune a finalement eu le dernier mot. Score final : 7-6, 3-6, 6-4, 1-6, 7-6.

L'émotion : l'incroyable come-back de Gaël Monfils

Il est revenu du diable vauvert pour décrocher une improbable victoire sur laquelle personne n'aurait misé. Opposé au premier tour à l'Argentin Sebastian Baez, 42e mondial, Gaël Monfils, tombé au 394e rang, mène deux sets à un mais s'écroule physiquement dans la quatrième manche et concède les quatre premiers jeux du cinquième set. Mais porté par un public en ébullition, le Parisien parvient à renverser la table pour s'adjuger une victoire riche en émotion. Mais celui qui disputait son 16e Roland-Garros y aura sans doute laissé trop de plumes et déclarera forfait le lendemain alors qu'il devait affronter la pépite Holger Rune au tour suivant.

Les perfs : Seyboth Wild s'offre Medvedev, le parcours rêvé de Muchova

Thiago Seyboth Wild avait bien préparé son coup. Le Brésilien, 172e issu des qualifications de Roland-Garros, n'a participé qu'à des tournois sur terre battue depuis juillet 2022. Une stratégie payante qui lui a permis d'éliminer le numéro 2 mondial Daniil Medvedev au premier tour en cinq sets et 4h15 de jeu. La belle histoire s’est poursuivie jusqu’au au troisième tour, ou il s’est incliné au Japonais Yoshihito Nishioka en cinq sets.

Sensationnel Thiago Seyboth Wild



Un tennis flamboyant pour sortir le numéro 2 mondial Daniil Medvedev ↘️ #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2023

De son côté, la renversante Karolina Muchova, 43e au classement WTA, a réalisé un gros coup d'emblée en éliminant la Grecque Maria Sakkari, numéro 8 mondiale. Celle qui n'avait pas dépassé le troisième tour lors de ses quatre dernières apparitions ici à Roland-Garros a ensuite balayé ses adversaires avant de s'offrir le scalp de la numéro 2 mondiale, Aryna Sabalenka, en demi-finale.

Le bilan des Français : désespérant

Le tennis tricolore a de nouveau fait grise mine sur l'ocre parisien. Comme en 2021, l'aventure a pris fin dès le deuxième tour pour la délégation française. Même Caroline Garcia, numéro 5 mondiale et vainqueur du Masters WTA en fin d'année dernière, n'a pas échappé au marasme. On retiendra tout de même la première victoire à Roland-Garros de Lucas Pouille depuis 2019 ou encore les espoirs portés par les jeunes Arthur Fils et Luca Van Assche. Mais le chantier qui se dresse devant le tennis tricolore demeure colossal.

La pépite : Mirra Andreeva, graine de championne

À seulement 16 ans, la Russe s'est fait un nom au cours de cette quinzaine parisienne. Issue des qualifications, elle s'est hissée jusqu'au troisième tour et a fait douter l'Américaine Coco Gauff, finaliste l'an passé, avant de logiquement céder. L'évolution de la très ambitieuse Andreeva sera à suivre avec attention dans les prochains mois sur le circuit féminin.

La belle histoire : Elina Svitolina, le retour en grâce d'une maman

Il y a sept mois, le couple qu'elle forme avec Gaël Monfils donnait naissance à une petite Skaï, reléguant ainsi le tennis au second plan. Mais sur la terre battue de Roland-Garros, Svitolina a récolté les fruits de sa persévérance pour retrouver une place dans l'univers tennistique féminin. Un travail de tous les instants qui l'a conduit jusqu'aux quarts de finale où elle s'est inclinée avec les honneurs face à Aryna Sabalenka.

La polémique : des tribunes bien clairsemées

Obtenir un sésame sur la billetterie dédiée à la revente de tickets avait tout du parcours du combattant. À en croire le site internet du tournoi, toutes les rencontres ou presque se sont déroulées à guichets fermés. Pourtant, de nombreuses confrontations, principalement des matches féminins programmés en fin de matinée, se sont disputées devant à peine quelques milliers de spectateurs.Une aberration pour les amoureux de la petite balle jaune et de vraies interrogations autour de cette billetterie permettant seulement l'achat de billets "à la journée".

Le match entre Ons Jabeur et Beatriz Haddad Maia n'a pas attiré les foules

Crédit : EMMANUEL DUNAND / AFP

L'image forte : le public siffle Taylor Fritz, l'Américain le lui rend bien

Dernier représentant français en lice à Roland-Garros, Arthur Rinderknech a cédé au deuxième tour face à Taylor Fritz après un beau combat en quatre sets. Chahuté par le public français, l’Américain ensuite célébré son succès en mettant le doigt sur la bouche pour faire taire la foule. Le public dissipé a ensuite perturbé son interview d’après-match au micro de Marion Bartoli en le huant copieusement. Une attitude vertement critiquée sur les réseaux sociaux.