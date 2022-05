Roland-Garros : quels sont les atouts d'Holger Rune, le jeune prodige danois ?

Cette année, le jeune Holger Rune est le prodige de Roland-Garros. Le joueur de 19 ans est qualifié lundi pour les quarts de finale des Internationaux de France après avoir battu l'un des favoris de la compétition, le Grec Stefanos Tsitsipas. Il devient le premier Danois à aller si loin dans le tournoi parisien.

Malgré son jeune âge, le joueur au physique de junior ne manque ni d'assurance ni d'ambition : "Je prends les matches les uns après les autres. On verra ensuite si je suis le meilleur du monde ou pas. C'est une question difficile. En tout cas, si je joue mon jeu, je crois que je suis capable de battre quasiment n'importe qui sur le circuit", explique-t-il, confiant, au micro d'Europe 1.

"Il va vraiment vers l'avant"

Holger Rune était classé 511e joueur mondial à la fin de l'année 2020. Désormais, il est 40e au classement ATP, qui répertorie les meilleurs joueurs masculins de tennis. Philippe Veille, son agent, le suit depuis cinq ans et il a tout de suite repéré des qualités hors normes chez ce joueur, notamment sur l'ocre.

"La terre battue, c'est quand même une surface qu'il aime bien. Il a gagné Roland-Garros junior à 16 ans. C'est assez rare de gagner ce tournoi à cet âge-là. C'était quelqu'un qui n'était pas défensif, mais qui n'était pas non plus très agressif. Et si tu le vois jouer maintenant, il va vraiment vers l'avant. Il est dans le terrain et c'est comme ça qu'il a battu Stefanos Tsitsipas", rapporte Phillipe Veille.

Après le numéro 4 mondial, un autre membre du top 10 se présente sur la route du talentueux danois : le Norvégien Casper Ruud, tête de série numéro 8, pour un quart de finale 100% scandinave.