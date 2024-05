Roland-Garros : avec un public survolté, la première journée du tournoi a démarré sous les meilleurs auspices

Le tableau principal de Roland-Garros s'est ouvert dimanche. Huit Français étaient sur les courts, dont Caroline Garcia et Richard Gasquet qui se sont qualifiés. Au vu de l’ambiance à la Porte d’Auteuil, les fans de tennis avaient très envie que le tournoi commence.

Un stade en folie qui "galvanise" les joueurs

Prenez Richard Gasquet, 37 ans, 21e participation à Roland Garros, et programmez-le sur le court Suzanne-Lenglen. C’est le coup de foudre assuré avec le public. Et tant pis pour Borna Coric, son adversaire du jour. "Ça galvanise, ça te porte et ça tape sur le système de l'adversaire aussi, c'est toujours difficile, ça fait mal et quand tu as des moments un peu plus durs, c'est important de les avoir", confie le Français.

Et une fois la nuit tombée, le public peut rapidement devenir intenable, pour peu qu’on lui offre un peu de spectacle. À 22h30, Corentin Moutet transforme le Court Simonne-Mathieu en stade de foot et élimine la tête de série numéro 18, Nicolas Jarry. "Je pense qu'il y a de plus en plus d'ambiance dans les stades de tennis, ça commence à être un public différent, plus jeune peut-être… Je pense que plus il y a de l'ambiance, mieux c'est pour le tennis", estime Corentin Moutet.

Plus de 600.000 spectateurs attendus

Preuve de cet engouement, plus de 600.000 spectateurs devraient franchir les portes de Roland-Garros cette année pour permettre, peut-être à la Fédération, de battre un record de fréquentation.