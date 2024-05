EN DIRECT - Roland-Garros 2024 : suivez la première journée du tableau principal

Stan Wawrinka et Andy Murray, les deux seuls joueurs à avoir remporté trois titres du Grand Chelem durant le règne du Big 3 Federer-Nadal-Djokovic, s'affronteront lors de la première session nocturne de Roland-Garros 2024 sur le Central, dimanche en clôture de la première journée. Le Suisse s'est imposé sur la terre parisienne en 2015 contre Novak Djokovic en finale et l'Écossais y a joué une finale, perdue contre le Serbe, en 2016. À Roland-Garros, Wawrinka (39 ans) reste sur une victoire sur Murray (37 ans), au premier tour en 2020.

L'ex-numéro 1 mondiale Naomi Osaka ouvrira le tournoi sur le court Philippe-Chatrier, face à Lucia Bronzetti, avant l'entrée en lice de Carlos Alcaraz face à J.J. Wolf. Le Russe Andrey Rublev, vainqueur à Madrid, ouvrira les hostilités sur le court Simonne-Mathieu contre le Japonais Taro Daniel.

Il y aura huit Français en lice dimanche. Caroline Garcia jouera sur le Central contre Eva Lys, Ugo Humbert et Richard Gasquet seront sur le Suzanne-Lenglen respectivement face à Lorenzo Sonego et Borna Coric, Chloé Paquet et Corentin Moutet affronteront Diana Shnaider et Nicolas Jarry sur le Simonne-Mathieu. Sur le court 14, Harold Mayot affrontera Sebastian Korda, tandis qu'Alexandre Müller tentera de se qualifier face à Luca Nardi sur le 7. Terence Atmane défiera Sebastian Ofner sur le 6.