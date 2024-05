Roland-Garros : Richard Gasquet «serein» à l'approche de la fin de sa carrière

Le tableau principal de Roland-Garros s'ouvre ce dimanche, avec huit Français sur les courts. Parmi eux, Richard Gasquet, qui affrontera Borna Coric dans l'après-midi. Un 21e Roland-Garros qui pourrait être le dernier pour le tennisman de 37 ans, sorti du Top 100 mondial en janvier. Invité d'Europe 1 matin week-end, le joueur se dit "serein" malgré l'approche de la fin de sa carrière.

"C'est vrai que pour des joueurs de cet âge-là, on sait que la fin est proche. Quand ? C'est dur à dire, mais on sait que c'est une question de mois. Mais je sais que ce moment ne va pas tarder", reconnaît-il au micro d'Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Un moment que le joueur appréhende sereinement : "C'est sûr que c'est quelque chose qui sera bizarre. Après je suis serein car j'ai fait une carrière de quasiment 22 ans, j'ai donné le maximum, j'ai joué énormément de matches, beaucoup de tournois... Donc je sais que j'ai tiré beaucoup de mon corps. Là-dessus, je n'ai pas de regrets", assure Richard Gasquet.

"Heureux" d'être à Roland-Garros

D'autant que le joueur français n'est pas le seul en fin de carrière : Stanislas Wawrinka, 39 ans, Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal, tous 37 ans, devraient eux aussi raccrocher la raquette dans peu de temps. Mais pour Richard Gasquet, leur longévité dans le monde du tennis professionnel s'explique par "la passion, l'engagement pour continuer sa carrière, progresser et être encore à un certain niveau. Après, l'entraînement physique, l'alimentation, la récupération ont bien progressé. Ce sont pleins de choses qui font que les limites se repoussent", analyse le sportif.

En attendant, Richard Gasquet se dit "heureux" de pouvoir concourir une nouvelle fois à Roland-Garros. "Je suis heureux d'être là, de pouvoir jouer, de pouvoir défendre mes chances. C'est incroyable les émotions que ce tournoi procure. J'espère pouvoir gagner sur ce premier tour, je vais me battre jusqu'au bout", assure-t-il au micro d'Europe 1. Des matches que les supporters pourront suivre à partir de 11 heures. Parmi les plus attendus, Naomi Osaka ouvrira le tournoi face à Lucia Bronzetti, Stanislas Wawrinka affrontera Andy Murray et Caroline Garcia jouera contre Eva Lys.