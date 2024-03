Roland-Garros 2024 : une billetterie déjà prise d'assault par les fans

À deux mois de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, la billetterie est désormais ouverte et c'est un franc succès. Il n'y a d'ailleurs plus aucun billet à vendre pour le tour principal. Tout est parti en quelques minutes.

Julien est un habitué de la Porte d'Auteuil. En vacances la semaine dernière, il s'est connecté à cinq heures du matin pour être sûr d'avoir des places. "J'avais ouvert plusieurs navigateurs sur mon téléphone, sur mon ordinateur pour essayer d'être le mieux placé possible. J'ai réussi à avoir la finale et les quarts de finale", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"On est vraiment très content"

Il y a forcément des déçus mais aussi de belles surprises comme pour Nance qui va découvrir le tournoi de ses rêves : "C'est la première fois que j'y vais. J'ai essayé l'année dernière mais je l'avais raté. Cette année, j'ai eu un peu plus de chance ! C'est un peu un rêve d'enfant, on voyait les joueurs donc je me disais pourquoi ne pas y aller ? On a la chance d'avoir ça en France".

L'organisation l'assure : le record de fréquentation de 630.000 spectateurs sur la Quinzaine sera battu cette année. "C'est 700.000 personnes dans la file d'attente, c'est tous les billets quasiment vendus. C'est un succès à tous les étages donc on est vraiment très content", explique Gilles Moretton, le président de la Fédération Française de Tennis.

Si vous n'avez pas encore vos places, il reste quelques billets pour les qualifications. Pour le tour principal, une plate-forme de revente sera mise en place début mai.