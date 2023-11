Masters de Tennis : entrée en lice de Novak Djokovic, grand favori du dernier tournoi de la saison

Ce dernier tournoi de tennis de la saison, c'est avant tout un choc de génération. À 36 ans, Novak Djokovic a neuf ans de plus que le plus âgé des sept autres participants, le russe Daniil Medvedev. Mais le numéro 1 mondial ne montre pourtant aucun signe de faiblesse. Il a égalé cette année, grâce à ses sacres à Melbourne, Roland-Garros et New York, le record de trophées majeurs, avec 24 titres.

"Il veut être le GOAT incontestable"

Avant d'entamer ce tournoi, le Serbe a remporté ses 18 derniers matches. Il fait donc figure de grand favori. Son entrée en lice, c'est ce dimanche à 21 heures contre le danois Holger Rune, récemment battu par Djokovic en quarts de finale du Rolex Paris Masters, compétition qu'a remporté le Serbe dimanche dernier.

Cédric Pioline, directeur du tournoi parisien, est impressionné par l'état d'esprit du numéro 1 mondial : "il a gagné pour la septième fois le Rolex. Je lui ai demandé si c'était son chiffre favori, il m'a dit que son chiffre favori, c'est l'infini. Ça résume bien l'état d'esprit dans lequel il est. Pas de limite, il a envie d'être le GOAT (Greatest of all time, le meilleur de tous les temps, ndlr) incontestable, vraiment sur tous les records, c'est vraiment hallucinant".

Voilà qui en dit long sur la détermination de Novak Djokovic. En face de lui, le Danois de tout juste 20 ans affiche un excellent niveau, actuellement quart de finaliste du dernier tournoi de Roland-Garros. Il doit tout de même encore franchir une étape pour battre les meilleurs joueurs du circuit, et pourquoi pas dès ce dimanche.